MAS cita para el jueves a diálogo de unidad a Copa, Andrónico y Evo

Grover García, presidente del MAS, dijo que se invitará a Evo Morales y que si este no quiere asistir, le pidió que envíe a sus delegados de confianza

Fuente: Brújula Digital

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, convocó a Eva Copa, líder de Morena, a Andrónico Rodríguez, candidato por Alianza Popular y a Evo Morales para el diálogo de unidad. La cita es para el jueves, 24 de julio.

«Debemos consolidar la unidad de izquierda (…) Después de un análisis de las organizaciones sociales y viendo la situación de nuestro país, hemos tomado la decisión de convocar a los partidos políticos de izquierda y a esos líderes de la izquierda. En este caso quiero referirme a Eva Copa y a su dirigencia de Morena (Movimiento de Renovación Nacional), a Andrónico Rodríguez y su dirigencia de Alianza Popular, y a Eduardo del Castillo”, informó García en conferencia de prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además dijo que la hora y el lugar será recién definido en una reunión con su directiva.

Sobre la invitación a Evo Morales y a sus dirigentes, García manifestó que sí se lo invitará, pero de no querer asistir, pidió al exmandatario enviar a sus “delegados de mayor confianza”.

“Sabemos muy bien, él (Evo Morales) parece no puede salir del Trópico (de Cochabamba); sin embargo, para que eso no sea la dificultad, puede delegar a sus representantes, para que pueda participar en esa gran reunión de unidad”, aseguró el presidente del MAS.

Recalcó que es necesario la unidad de la izquierda del país para ganar las elecciones generales, prevista para este 17 de agosto.

La invitación que hizo García se da luego de que el presidente Luis Arce señalara que el Gobierno se constituirá como el catalizador para buscar la unidad de la izquierda del país y, por ello, convocó a sus líderes a una reunión el pasado jueves.

Sin embargo, este sábado, Andrónico Rodríguez señaló que Arce no puede convocar a la unidad y que se debe dedicar a terminar su gestión y será él quien se hará cargo de buscar la unidad.

“Vamos a llamar nosotros a la unidad a todos los sectores sociales, a todas las organizaciones y grupos de izquierda. ¿Cuál diálogo? El presidente tiene que dedicarse a terminar su gestión, él no es candidato, pedimos a todas las organizaciones a unirse a un solo objetivo”, manifestó Rodríguez en un evento en Potosí.

Por otro lado, durante la mañana, Evo Morales rechazó la convocatoria que hizo Arce y dijo que no habría unidad con aquellos que le robaron la sigla del MAS y traicionaron al pueblo.

“Los que traicionaron a Tupaj Katari no tienen derecho a llamar a la unidad. Los que robaron al Estado no tienen moral para hablar de unidad. Los que tienen presos a un centenar de campesinos tienen las manos manchadas de sangre indígena y no pueden convocar a la unidad. Los que robaron nuestra sigla no son nuestros compañeros y no puede haber unidad con ellos. Los que intentaron destruir a las organizaciones sociales a través de la prebenda y la corrupción nunca entenderán lo que es la unidad del pueblo. Los corruptos y represores no pueden hablar de unidad”, escribió Morales en su cuenta de X.

BD/MC

Fuente: Brújula Digital