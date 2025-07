Michael Madsen: revelaron la causa de muerte del actor de Kill Bill

“Me llamó y me dijo: ‘Me van a desalojar de mi casa’, y me pidió $10.000 para ayudarle”, aseguró. “Me dijo ‘voy a rehabilitación’ y cosas así. Se sinceró mucho conmigo. Era evidente que atravesaba momentos difíciles. Estaba en mal estado”.

Tras la noticia, representantes de Madsen emitieron un comunicado en el que destacaron su reciente trabajo en cine independiente, incluyendo los próximos estrenos “Resurrection Road”, “Concessions” y “Cookbook for Southern Housewives”. “Michael también preparaba el lanzamiento de un nuevo libro titulado ‘Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems’, actualmente en edición”, añadieron sus managers, Smith y Susan Ferris, junto a su publicista, Liz Rodriguez, en declaraciones a The Post.

“Michael Madsen fue uno de los actores más icónicos de Hollywood, y será extrañado por muchos”. La carrera de Madsen despegó en 1983 con el thriller de ciencia ficción WarGames. Su hermana, Virginia Madsen, de 63 años, también es actriz y ha participado en películas como la comedia romántica “Sideways” (2004).

Sin embargo, Madsen alcanzó mayor notoriedad por sus papeles de tipo duro en varias películas de Quentin Tarantino. Interpretó al criminal Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), y volvió a colaborar con el director en Kill Bill: Volume 1 (2003), Kill Bill: Volume 2 (2004), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in… Hollywood (2019). El impacto de su muerte se reflejó en los homenajes de familiares, amigos y colegas.

El coprotagonista de Reservoir Dogs, Harvey Keitel, compartió con The Post: “Hemos perdido a otro gran poeta estadounidense. Adiós, querido amigo”. Keitel, de 86 años, añadió: “Nunca olvidaré una de las mejores escenas que he visto en el cine, la tuya y la de Chris Penn peleando en ‘Reservoir Dogs’. Una gran escena de amor. Dale un abrazo a Chris de mi parte”, recordando a su compañero de reparto, fallecido en 2006 por enfermedad cardíaca.

La actriz Vivica A. Fox, compañera en Kill Bill, recordó: “Tuve el placer de trabajar con Michael Madsen en ‘Kill Bill’ y en varias otras películas. Michael era un hombre talentoso con una presencia en pantalla INCREÍBLE. Mis más profundas condolencias y oraciones para su familia. #GoneToSoon #RestInParadise”.

El actor Stephen Baldwin expresó a The Post: “Me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de Michael Madsen — un verdadero original, intrépido e inolvidable”. Baldwin añadió: “Me siento honrado de haberlo conocido y trabajado con él. Mis oraciones están con su esposa DeAnna y toda la familia Madsen. Descansa en paz, hermano”. Ambos compartieron créditos en el thriller de acción 2047: Sights of Death (2014) y la película de terror “Magi” (2016).