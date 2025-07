Ministro dice que arroz de mala calidad nunca entró a almacenes; Insumos no puede comercializar 700 toneladas

La directora de Insumos Bolivia armó la semana pasada que no pueden comercializar 700 toneladas de arroz porque es de mala calidad.

Fuente: ANF

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Yamil Flores, afirmó este martes que el arroz contaminado adquirido en Argentina nunca ingresó a los almacenes del Gobierno; aunque la directora de Insumos Bolivia, Lauren Fernández, sostuvo que no pueden comercializar 700 toneladas porque están con “eses y orina de ratón”.

“Nosotros tenemos arriba, más de 700 toneladas de arroz, en las cuales no podemos meter al mercado interno, no podemos venderlo, no podemos ni siquiera entregar a Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos). Este arroz no cumple con las especificaciones técnicas de calidad. Nos han hecho el decomiso de 27 toneladas de arroz que efectivamente sí se encuentran con Inocuidad Alimentaria. Se encuentran con eses y orina de ratón”, dijo Fernández la semana pasada.

Este martes, el ministro Flores sostuvo que el arroz de mala calidad, que adquirieron, nunca entró a los almacenes de Insumos Bolivia y por eso existe la posibilidad de que el país no pierda el adelanto que pagaron por Bs 63 millones.

“Por lo que conocemos (el caso de compra de arroz de la Argentina) está en instancias judiciales y que ese arroz no ha sido recepcionado (recibido) por Insumos Bolivia, en ningún momento; por lo tanto, todavía se tiene la posibilidad de resolver de buena manera y que el Estado nunca sea afectado (económicamente) por ese tema”, sostuvo Flores.

El Gobierno firmó un contrato con la empresa Agropecuaria Centurión S.A. por Bs 145,5 millones para la adquisición de 13.800 toneladas de arroz de origen argentino.

Para garantizar la entrega, Insumos Bolivia dio un adelanto de Bs 63 millones y ahora no pueden ser recuperados “debido a una orden judicial que impide cobrar la póliza de garantía; no obstante, existen indicios de falsificación de los certificados sanitarios del país de origen”.

El ministro Flores adelantó que su par de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, se pronunciará debidamente sobre el tema porque Insumos Bolivia depende de esa cartera de Estado.

/DPC/FPF//