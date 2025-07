Modelo de economía socialista, clásico y criollo

“El socialismo funciona mientras aún exista la plata que dejaron los gobiernos liberales. Los masistas la gastan y disfrutan al máximo”. Pukymon.

Modelo socialista clásico. Ludwig von Mises.



El modelo del Socialismo, colectiviza la propiedad de los bienes de producción, suprime al emprendedor y el emprendimiento, a través de dos pasos lógicos:

Primero, los empresarios son abolidos «directamente» como capitalistas, ya que se les prohíbe legalmente poseer y acumular capital, es decir, bienes de producción.

En segundo lugar; no existe propiedad privada y como todos los bienes de producción son de propiedad colectiva, ya no pueden ser intercambiados, comprados, vendidos, etc.

Por lo tanto, ya no pueden surgir precios para estos bienes, y los empresarios ya no pueden calcular los costos de producción mientras eligen qué producir y cómo producirlo; por lo cual, el empresariado queda abolido “indirectamente” como especuladores.

Eliminando la propiedad privada de los bienes de producción, el socialismo suprime el mercado y hace imposible que los precios de mercado surjan y que los costes de producción sean calculados, lo que perjudica el mecanismo de pérdidas y ganancias.

En esencia, el socialismo no fracasa necesariamente porque el burócrata gubernamental encargado de la planificación central, carezca de los conocimientos y/o la inteligencia necesaria para planificar la producción, lo hace porque suprime el espíritu empresarial y el cálculo económico. Lo que vemos es que el Socialismo fracasa porque elimina el “homo economicus, la propiedad privada, el ahorro y el capital”.

Socialismo criollo. Incubado por el Socialismo Siglo XXI, nace el Estado Plurinacional cocalero y recrudece la violencia.

“Cada quien manda en su casa, cada gallo en su canchón y el Cocalero a todos desde el Chapare”. Pukymon.

El Proceso de cambio masista y sus etapas: De República de Bolivia a Estado Plurinacional cocalero. Luego en el centro del Estado Plurinacional, el corazón del Narcosur, se conformó el Estado Chapareño que es autónomo e independiente. Este es el que parió a Bloquivia y dio paso al actual Estado Fallido del MAS.

Actualmente el Estado Plurinacional cocalero ante la baja del precio de la cocaína, incremento aún más la minería ilegal del oro asociado con bandas chinas disfrazados de Cooperativas mineras, conformadas para incumplir las normas ambientales y no pagar impuestos.

Unas 6.000 dragas de propiedad de chinos están operando en los ríos del Alto Beni como si fueran Cooperativistas mineros sin pagar impuestos, pero dejando como ofrenda residuos de mercurio.

El diario “O Estado de Sao Paulo”, informo desde el 2011 que el PCC (Primer Comando da Capital) esta muy activo en Bolivia, “el corazón del Narcosur”, y reveló que el Cártel brasileño tiene cultivos de coca y fábricas en tierras bolivianas.

En Brasil se habla de Bolivia como el corazón del “Narcosur”, un sarcasmo que alude al Mercosur.

Esta situación atrae a la mafias internacionales, en mayo pasado, 2025, grupos armados de colombianos atacaron a la policía en Yapacaní, la entrada al Parque Amboró y el camino al Chapare, donde las FARC tienen cultivos y fábricas.

A partir del 2009, Evo consiguió que Organismos Internacionales, financien la instalación de viveros en la zona minera, para la producción de hortalizas. ¡No cosecharon, ni siquiera un rábano!.

Los resultados fueron mínimos en cuanto a lechuga o rábanos y otros, lo que determinó que los viveros fueran considerados una mala inversión.

Y ahora se sabe que esto no era así, pues los viveros fueron usados para cultivar marihuana en Lagunillas, a 25 Km de Llallagua, Potosí. La policía boliviana en estos días ha destruido 63 viveros, donde se cultivaba el cannabis y ha incinerado 14,5 toneladas de marihuana.

Pensamiento de Ayn Rand sobre la práctica del socialismo.

Cuando se fuerza al hombre a actuar sin recompensa, se lo convierte en un esclavo. Cuando se recompensa a alguien sin esfuerzo, se lo convierte en un parásito.

“Robarle el fruto de su trabajo a quien se lo ha ganado para dárselo a quien no se lo ha ganado, en lugar de aliviar el sufrimiento generan nuevos problemas, como resentimiento y falta de seguridad jurídica de una parte y falta de incentivos y dependencia de la otra parte. Esto desemboca en una disminución del bienestar general.

