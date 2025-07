Mojica defiende a su equipo y lanza un mensaje: «Que nos dejen trabajar»

El técnico de Oriente Petrolero rompió el silencio y defendió el trabajo del plantel pese a los resultados adversos. Asegura que hay unión, compromiso y respaldo del plantel.

Fuente: eldeber.com.bo

En medio de una racha negativa, Gualberto Mojica rompió el silencio y habló con El DEBER SPORTS sobre la actualidad de Oriente Petrolero. El técnico, firme en su discurso, aseguró que el grupo se mantiene unido y con una mentalidad clara de seguir compitiendo por objetivos importantes.

“A pesar de las derrotas, tenemos un grupo que entra, hace el trabajo que tiene que hacer e intenta siempre dar lo mejor”, expresó Mojica al hacer un repaso de los últimos compromisos.

Según el DT, los errores puntuales han sido decisivos en partidos clave, especialmente en jugadas a balón parado. “Son desatenciones que nos están costando caro. Contra Bolívar, por ejemplo, hicimos un gran esfuerzo físico, pero una desconcentración en un córner nos costó el partido”, detalló.

El entrenador también hizo referencia al compromiso mostrado por el equipo, incluso en escenarios complicados como la altura de Potosí: “Estábamos muy bien, nos pusimos 2-1, y cuando mejor estábamos nos hacen el tercer gol de tiro libre. Así y todo, fuimos a buscar el empate, metimos a Amaral y apostamos a cinco jugadores ofensivos, pero no alcanzó”.

Consultado sobre su relación con la dirigencia, Mojica evitó entrar en polémicas y remarcó su respeto por las conversaciones privadas. “Siempre he manejado con mucha discreción mis charlas con el presidente. Si no tengo la venia de la otra persona, no divulgo nada. Es una cuestión de principios”, dijo.

Asimismo, fue tajante al referirse a los comentarios que buscan sembrar inestabilidad: “No nos gusta que traten de desestabilizarnos o de tocar al grupo. Eso molesta mucho, porque creemos que estamos por buen camino”, afirmó.

Y recordó que cuando asumió el mando del equipo, Oriente estaba en la parte baja de la tabla: “Hoy somos punteros del torneo por series y estamos a dos puntos de clasificar a un torneo internacional en el otro. Eso no es casualidad”.

Gualberto Mojica concluyó la entrevista con un mensaje. “Estamos haciendo las cosas bien. Lo único que pedimos es que dejen trabajar al grupo”.

