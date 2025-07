“No hay ninguna posibilidad”, desde Alianza Popular descartan que Andrónico asista a reunión convocada por Arce

Fuente: Unitel

El senador Félix Ajpi, uno de los voceros de Alianza Popular, afirmó este miércoles que “no hay ninguna posibilidad” de que el candidato Andrónico Rodríguez asista a la reunión “de unidad” convocada por el presidente Luis Arce.

“No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos asistir a esa reunión. No hay posibilidad”, dio Ajpi y reiteró que el presidente Arce “no tiene autoridad de convocar”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El pasado 17 de julio, el presidente Arce convocó a todos los sectores de izquierda a conformar un bloque y ofreció al Gobierno como un “catalizador” para ese encuentro. El día 19 de julio, el presidente del MAS, Grover García, envió invitaciones a Eduardo del Castillo, Eva Copa y Andrónico Rodríguez para la reunión prevista para este jueves.

Sin embargo, desde Alianza Popular, el senador Ajpi afirmó que “El MAS ya no existe” y que la unidad de izquierda se construye alrededor de Andrónico Rodíguez.

“El MAS ya no es de izquierda, el MAS ya no existe. No sé a que título convocan ellos. La izquierda que está pugnando ahora es el compañero Andrónico Rodríguez, en la unidad de la verdadera izquierda, de la revolución democrática y cultural”, afirmó Ajpi.

Para el senador “el MAS lo han dilapidado entre Evo Morales y Luis Arce, no existe. De qué izquierda ellos hablan, ellos más bien están dando espacio libre para los que están vendiendo el país”.

Reiteró que “no hay posibilidad” de que Rodríguez asista a la reunión del jueves y que la izquierda se reunirá en torno a Rodríguez.