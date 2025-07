«Nunca cobré en Oriente»: la impactante denuncia de Joaquín Monasterio

El actual DT de The Strongest habló en exclusiva con El Deber Sports y denunció que jamás recibió salario durante su paso por Oriente Petrolero. Asegura que el club no responde ni llamadas ni mensajes.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Joaquín Monasterio, actual entrenador de The Strongest, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con El Deber Sports y reveló detalles desconocidos sobre su abrupta salida de Oriente Petrolero a principios de este año. El estratega cruceño aseguró que nunca recibió un solo pago desde que asumió como director técnico del primer plantel en 2024, en un contexto caótico durante la gestión de Ronald Raldes.

“Entré en junio del año pasado, pero desde antes ya estaba en las divisiones menores y en la reserva. Nunca cobré un solo sueldo desde que me hicieron cargo del primer equipo. Ya va más de un año”, afirmó Monasterio, visiblemente dolido por la situación que atraviesa con el club al que considera su casa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El técnico asumió el cargo en medio de una profunda crisis institucional. El equipo estaba sin rumbo, con paros constantes por falta de pagos y sin un proyecto deportivo claro. Pese a ello, logró estabilizar al plantel, lo levantó en la tabla y llegó a ubicarse en el tercer lugar del torneo largo. Sin embargo, la falta de recursos y el desgaste interno forzaron su salida a inicios de 2025.

“No he tenido contacto con nadie de la dirigencia; parece que están acostumbrados a que siempre se tomen acciones legales. Yo quise dialogar, tener una solución directa, pero ya no responden ni llamadas ni mensajes”, denunció el entrenador, quien actualmente dejó el caso en manos de su abogado.

Monasterio también expresó su frustración por el trato desigual que, según él, reciben los entrenadores bolivianos en comparación con los extranjeros. “Yo estuve más de cinco años en el club. Duele por el trato. No es el mismo que se le da a futbolistas o técnicos extranjeros, porque a ellos los respalda la FIFA. Los nacionales tenemos que batallar solos”, lamentó.

A pesar de todo, el estratega no cerró la puerta a un posible acuerdo con la institución, aunque dejó claro que no existe voluntad por parte del club. “No hay ningún compromiso de pago. Seguramente están esperando alguna notificación legal para acercarse, pero eso es lamentable. No quiero que esto escale, quiero que se solucione lo antes posible”, sostuvo.

Finalmente, Monasterio concluyó con una reflexión que mezcla decepción con cariño por el club: “Soy un querendón de la institución y me duele lo que pasa”, sentenció. El entrenador aguarda que la dirigencia interina de Oriente, ahora encabezada por Gustavo Gutiérrez, tome cartas en el asunto e intente llegar a una solución.