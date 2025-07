Pablo Camacho: “Si el Gobierno y los candidatos no proyectan soluciones, la crisis golpeará con más fuerza”

La escasez de dólares, la inflación imparable y la inacción política amenazan con golpear duramente el bolsillo de los ciudadanos, advirtió el empresario Pablo Camacho.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno/ Que no me pierda

El empresario industrial Pablo Camacho advirtió que Bolivia se encamina hacia una crisis aún más profunda si el Gobierno y los candidatos presidenciales no toman medidas urgentes y estructurales.

“El dólar continuará subiendo. No hay medidas estructurales, no hay un cambio. Ya estamos en crisis, pero será severa si no se toman decisiones”, afirmó Camacho en una entrevista con el programa Que No Me Pierda.

Falta de dólares e inflación: una combinación peligrosa

Para el empresario, la escasez de dólares, la inflación creciente y la inacción política están afectando directamente el bolsillo de la población y la importación de productos esenciales. Señaló que muchos insumos industriales y comerciales ya no se están importando por los altos costos del dólar paralelo, que ronda los Bs 16 o 17, frente al oficial de Bs 6.96.

“No se tomaron las medidas necesarias en el momento. Las elecciones son en agosto, pero el nuevo gobierno recién asumirá en noviembre. Bolivia ya no tiene tiempo”, sostuvo.

Urge una transición ordenada

Camacho instó al Gobierno y a los candidatos con mayor intención de voto a sentarse y consensuar una salida a la crisis, empezando por un ajuste en el gasto público y decisiones económicas de fondo.

“Todos deberán asumir medidas estructurales, no populares. El comercio formal seguirá subiendo precios porque el dólar no baja: es un círculo vicioso”, dijo.

“El dólar bajó, pero no es sostenible”

Respecto a la reciente baja del dólar paralelo, Camacho aclaró que se trata de un fenómeno temporal basado en expectativas, tras la aprobación de créditos internacionales y la suspensión de compra de criptomonedas por parte de empresas estatales.

“No es que esos 400 millones entren hoy a la banca. Son para proyectos y llegarán lentamente. El efecto en los precios tampoco será inmediato porque ya se compraron productos caros”, explicó.

A esto se sumó que el Gobierno suspendió la adquisición de USDT o criptomonedas por parte de empresas estatales y disminuyó la presión sobre la demanda.