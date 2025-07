Carlos F. Valverde Bravo

2 días después del “asalto guerrillero” a Santa Rita, que había sido desalojado por la policía sin objeciones y sin detenidos de ninguna clase, es decir de desalojarlos (como un hecho sin importancia) y dejarlos impunes, los “interculturales” volvieron al mismo lugar, aunque esta vez a tiros y… reclamando a propietarios y trabajadores , que se retiren del lugar, afirmando que “ya era suyo”.

De acuerdo a uno de los trabajadores que estuvieron en condición de “retenidos”, inicialmente pasaron unas 10 o 12 personas en motos, les pareció raro verlos juntos. luego, por otro lado, llegaron unas 40 motos con 2 ocupantes cada una; “todos con escopetas, armados, encapuchados y a varios compañeros los encañonaron, los golpearon y a otro le dispararon” continuó el relato de los trabajadores retenidos….

“La Policía debería entrar allá, refiriéndose a Santagro, reclamó otro de los abusados por los invasores del predio. Nos amenazan todos los días, sostuvo otro de los empleados agredidos a El Deber.

Santagro: el viernes al iniciar mi programa “Sin compostura”, cité a Santa Rita, 5 veces asaltada; Santagro, en poder de los asaltantes hace varios años Las Londras

Santagro: está tomada hasta hoy, desde el diciembre del 2022. La primera incursión de los avasalladores fue dramática, golpearon a la gente que trabajaba en el lugar, robaron 1 tractor, 2 camionetas, 5 motos, quemaron una camioneta, robaron combustibles, herbicidas, plaguicidas y hasta los tenedores y las cucharas de la cocina; no dejaron nada que pudiera ser robado en su sitio; dejaron sin trabajo a unas 80 personas, En esa primera ocasión, la policía los “desalojó”, palabra que es un eufemismo, por eso va entrecomillado, porque es alojado quien es recibido por el propietario y no los asaltantes.

Luego, después de un tiempo, se entraron de nuevo y se dieron a la tarea de apalear y maltratar a los a los 35 policías policías que había y, volvieron a asentarse sin que nadie, hasta ahora, haga algo para desalojarlos; no digamos los propietarios, que no pueden hacer sino la ley¿ tampoco lo hacen los policías que representan al Estado, a su fuerza coercitiva legal… (los propietarios, son la sociedad civil organizada), en ese lugar hubo enfrentamiento armado, heridos de ambos lados y, finalmente, los asaltantes hicieron del lugar su campamento

Pudiéramos ampliar las veces que se dieron hechos violentos en la misma propiedad, como el ataque que patrullaban en el predio, 20 efectivos resultaron heridos. Eso el 2023. Después de un par de nuevas acciones, los delincuentes amparados por el poder político, se quedaron en el sitio que, alquilan para que se siembre y coseche; ellos siguen en sus carpas, organizando tomas y extorsiones… nadie los estorba.

En Santagro mandan los avasalladores; manda la ilegalidad asociada al poder político. En un momento se llegó al extremo de que se asentaron en las afueras del predio productivo hasta que lo propietarios cosecharan las 1.800 hectáreas de soya, y que luego las tomarían, porque se las habían prometido que les darían esas tierras luego de que los propietarios cosecharan las 1800 hectáreas de soya, que el gobierno les había prometido la reversión de las mismas.

Santagro es el núcleo de la guerrilla intercultural, masista en esa estrategia que ya denunciamos de copamiento territorial (provincia Guarayos y la pre-Chiquitania) y, consolidación del voto masista que ya se dio en las elecciones del fraude del 2019 y, la del 2020, cuando se hicieron de la mayoría en el parlamento nacional y, luego, anotaron alta bancada e el Consejo Departamental. Esa estrategia político-militar. Es decir, guerrillera les ha dado resultado y mientras la situación se mantenga de esa manera, nadie va a estar seguro de sus bienes, sus tierras y, por qué no, incluso de su vida.

Dejémoslo claro: mientras esa tierra no sea liberada, mientras no hagan lo dicho por el trabajador de Santa Rita, “deberían entrar allá”, nada estará seguro en la zona.

¿Es casualidad que se entren a Santa Rita por 5 o 6 vez? ¿En este tiempo? Para mí, no es casualidad; es causalidad; veamos: El MAS, gubernamental está perdiendo votos y necesita recuperarlo al menos en un 3.1% para mantener sigla y reintentar, con este tipo de actos violentos que le den “certezas a la gente”… la izquierda populista sigloveintiunera masista, dividida en el Androniquismo, que sigue mirando a Evo Morales como “factor de poder”, como señaló en uno de los debates doña Mariana Prado, el poquito de del Castillo y la miseria de Eva Copa que está a punto de bajarse de a candidatura, necesitan un 25-30% de parlamentarios para evitar, desde el Congreso nacional, el cambio de leyes, de modelo organizativo del Estado y, sobre todo, los 2/3 que permitirían el enjuiciamiento de Morales y Arce que, los candidatos no mencionan, pero se debe hacer, porque la impunidad de los que se deben ir, debe tener un límite legal, los que siguen planteando que se los considere por lo que dicen y no por lo que hacen, debe terminar.

Nada será casual en estos últimos 90 días de Arce y sus inútiles; el país está en la insolvencia; el presidente mismo lo ha reconocido sin citar la palabra, pero admitió la incapacidad/imposibilidad del Estado de abastecer el mercado de combustibles, un mercado que debiera estar abastecido por la empresa estatal YPFB, que vive mendigando a los ministerios que le faciliten dólares para llegar al 70% de la provisión.

Ellos nacionalizaron; Evo Morales y Arce, los hidrocarburos, se gastaron la plata, no invirtieron en prospección, etc… y se dieron la tarea de hacerse cargo de la importación y distribución de los combustibles y no lo hacen porque no tienen plata, consecuencia, ellos son los causantes del desabastecimiento y… ponen en evidencia la insolvencia del país. Ellos subieron el dólar por jugar a las “cripto monedas” (aunque después se lo hayan negado, es interesante revisar los medios entre febrero y marzo 2025, sobre el tema) y tampoco se logra estabilizar, encareciendo todo en el país.

Estamos como estamos por ellos, por nadie más… pudo ser un buen año, exportaciones de soya (que sigue lenta por la burocracia), de carnes y nada…

¿será que entienden los dirigentes políticos que estamos en la elección más importante desde el retorno de la democracia, es decir, el 1985?