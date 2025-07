Pederastia: Inicia el juicio oral contra sacerdotes jesuitas acusados de encubrir a ‘Pica’

Por su parte, las víctimas aguardan que, esta vez, no se presenten nuevos motivos para una postergación y que f inalmente se avance en la búsqueda de justicia.

El proceso judicial que ya había sido aplazado en dos ocasiones , inicialmente fijado para el 23 de enero y luego reprogramado para el 26 de marzo, pero finalmente no se efectuaron hasta esta jornada, donde finalmente se instaló pasadas las 08:00.

Sobre el caso

La Fiscalía imputó formalmente en marzo del 2024 a Recolons y Alaix por presunto encubrimiento en las investigaciones por el caso de Pedrajas, también conocido como caso ‘Pica’, por el apodo del jesuita fallecido en 2009.

Las denuncias por pederastia en nuestro país han estado en la mira luego de que el medio español El País publicara en 2023 una investigación sobre un diario de Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en el país suramericano desde 1971.

A raíz de este caso comenzaron a salir a la luz otras acusaciones contra otros sacerdotes, algunos ya fallecidos, de abusos sexuales a menores.

Por esto, la Fiscalía boliviana inició investigaciones en varios departamentos del país por las denuncias de pederastia que involucran mayormente a sacerdotes católicos.

A raíz de estas denuncias, el Gobierno envió en mayo de 2023 al Parlamento nacional un proyecto de ley para que los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriban, una norma que no prosperó entonces, pero que el Ejecutivo repuso en 2024 y que hasta el momento no ha sido tratada.