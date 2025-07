Política y elecciones, se define mucho

Cómo puede ser que haya 2 vocales del TSE “gozando de su derecho de tomarse vacaciones” cuando el concurso de todos ellos es imprescindible en esta es la elección, que considero la más importante en 40 años, es decir, desde el 1985, porque aquella nos marcaba la salida del caótico y complicado momento el país, después del desastre económico de la UDP y esta llega tras del derrumbamiento de la política como valor; en estos últimos años hemos vivido la autocracia nociva y derrochadora de Evo Morales y el desvarío y fracaso político y económico de Arce Catacora que, nos dejan el país institucional, económica y políticamente destrozado; peor que lo que dejó la UDP, porque volvíamos a la democracia tras de 13 años, desde el golpe del “revolucionario” Alfredo Ovando Candia a Siles Salinas, después vinieron los Torrez , Banzer, Pereda, Padilla, García Meza y hasta Vildoso y el retorno… ahí queda la consolidación del sueño, con los interinatos de Guevara y Gueiler, porque esos interinatos, completamente fuera de norma, que consolidaba las ganas de llevar adelante el anhelo democrático. No salió bien, pero la llama estaba prendida; este país había decidido ser democrático y tras del retorno, después de la última dictadura, volvimos con Siles y la UDP y ese “ejercicio caótico” del uso y abuso de los mecanismos de la libertad que, sumado a la crisis económica heredada, terminó en lo que todos sabemos.

Convengamos, sin embargo, que, así la UDP haya sido un momento anárquico y caótico, no hay dudas de que en ese momento teníamos un sistema político fuerte y, una democracia consolidada, mientras esto que vivimos ahora es la patética prueba de que estamos en medio de la nada , no de manera figurada sino que, no hay un solo número positivo, no exportamos gas con ventaja, sino por necesidad, sabiendo que cada vez queda menos para consumo interno y que vamos a tener que importar; en ese tema pasamos por el “mar u océano de gas” del ministro evista Sánchez al “reservorio más importante que se haya descubierto”, es decir Mayaya del que no conocemos un trabajo de cuantificación de reservas certificadas por una empresa especializada, que es como debiera hacerse, de manera que hay que esperar, cruzando los dedos de que haya algo de verdad en ello y se pueda explotar con beneficios económicos, para que funcionen electricidad domiciliaria y en las fábricas: no tenemos petróleo para consumo interno, no exportamos productos del campo, que sale a cuentagotas, sea soya o carne sólo parque el fundamentalismo comunistizante del Socialismo del Siglo XXI empujado “animadamente” por Arce Catacora se les ocurrió que así debía funcionar la economía del país; el déficit fiscal es ya una “cotidianeidad nacional”, crecemos menos de 1% y salen a anunciarlo con bombos y platillos cuando debiera darles vergüenza, sobre todo porque no tenemos plata en el bolsillo de la gente y la inflación real supera el 20% acumulado, aunque a esos inútiles se les ocurra hablar de acumulados de 15%, por los bloqueos del Dr. Frankenstein, es decir Evo Morales que creó a este “experimento que nos desgobierna” hoy, al que creó, después del fraude electoral, a partir de partes diferentes de cadáveres de su gestión dolosa, protectora del narcotráfico, un sistema judicial destruido y el despilfarro del que hoy tenemos conciencia y conocimiento, todos….

Pues, en semejante cuadro y, con la experiencia de la UDP, y me voy a referir a ello porque salvo “el joven con ganas de hacer cosas”, me refiero al candidato Andrónico Rodríguez que pasó sin pena ni gloria por el senado… bah…más pena que gloria, en todo caso, los demás que encabezan las encuestas de preferencia electoral los demás han vivido lo ocurrido en los años 80´s y, no parecen haber aprendido mucho de esa experiencia tan rica política y estructuralmente y más bien actúan en los años 2000, cayendo en los agravios e insultos propios del evismo y arcismo del 2009 en adelante, además de incidir en frases hechas y eslogans publicitarios que ni siquiera son ideas fuerza… ojalá no nos vaya mal, pero recuerdo que un profesor me decía que “árbol que nace torcido” no tiene arreglo… aunque creo que hay excepciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hay, evidentemente otros candidatos con interés de hacer cosas, pero ellos no son protagonistas, como los 3 que se destacan más arriba, son lo que se llaman rellenos, aunque hay 2 al medio que son “participantes” debajo del “voto indeciso” que dudo vaya a una sola candidatura como asegura mas de uno, peor si ese uno es el masista en sigla prestada (nunca ha ocurrido, no tiene porqué comenzar hoy) como aseguro también de que, el voto de Jaime Dunn vaya a Rodríguez, porque en “stricto sensu”, es decir, en sentido restringido, Dunn está en las antípodas del heredero del déspota y autócrata Evo Morales, en acciones y práctica, así se presente como diferente, lo que nos muestra que no se diferencia en nada; recordemos que avaló la protesta de Morales que terminó en 4 policías asesinados por francotiradores en Llallagua. Les recuerdo que Morales candidato también hablaba de una democracia respetada como instrumento de cambio y de los valores de la misma y nadie en los tiempos de democracia hizo tanta barbaridad y despilfarro como él; un tendal de muertos y presos políticos es el saldo que queda como testimonio de su paso por el poder y, no olvidemos el narcotráfico en Valle Sajta, donde se dio, abiertamente la lucha de las 2 protecciones al mismo, desde el que dominaba el Chapare y el que buscaba consolidar ese espacio para él. Me refiero a Morales y Arce, porque en estos casos hay que citar nombres, para que no parezca especulación o campaña.

Un detalle necesario de tocar: Jaime Dunn; desde mi punto de vista, participe o no de las elecciones nos va a dejar la sensación de “lo que pudo haber sido y no fue”, debido a los errores cometidos en eso de andar de partido en partido (4) y sus líos por deudas, cuando pudo participar en un espacio interesante y lograr número importante que le permita ser clave en la conformación de un gobierno de centro derecha… pero, insiste con lo suyo… veremos como termina.

Centro derecha; importante tocar este tema, porque la izquierda dura, Morales, Arce, Kirchner, Petro, Correa, ahora Lula, sin contar Maduro, Diaz Canel, Ortega y algunos otros, cayeron en malos y corruptos manejos en materia de economía, política y violaciones de DDHH; hagamos de cuenta de que no hubieran sido corruptos (lo fueron) y convengamos que sus enfoques económicos no respondían a las necesidades de sus países en los tiempos que corren. El socialismo del siglo XXI es, además, la expresión del narcosocialismo y, da la impresión que ese fracaso cambia la tendencia electoral hacia “el centro derecha”. Es de esperarse que, si se da el giro, quien llegue a ser presidente en el país sea capaz de demostrar que el mismo se justifica con una buena gobernanza y no porque “era lo que quedaba”, frente al fracaso de esa “izquierda narcosocialista del siglo XX”; es decir, que valga la pena el cambio.

Recordarles, a manera de finalizar este artículo, que lo ideológico define economía y política, pero, las necesidades de los pueblos se las define en el centro? Ahí se define el presente y futuro de la gente. Hace muchos años escrib;i? desd ela izquierda al centro… me alegro haberlo hecho… a lo mejor estamos en el tiempo de la derecha al centro… ojalá los candidatos lo entiendan