Políticos piden al TSE dar mayor certidumbre en el desarrollo de las elecciones generales

El candidato a la presidencia por el PDC, Rodrigo Paz, cuestionó que las instituciones dependan de una persona y no de sus acciones. Consideró necesario brindar su respaldo a esa institución para que lleve a cabo las elecciones.

Fuente: ANF

En medio del remezón que ocasionó la carta de renuncia de Oscar Hassenteufel a la vicepresidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), políticos de los diferentes partidos pidieron al Órgano Electoral que brinde mayor certidumbre en el desarrollo de las elecciones generales del 17 de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es el tribunal que queda y llamada por ley para velar por las elecciones, le damos nuestra confianza con nuestros reparos. La única salida a la crisis económica, política e institucional son el desarrollo de las elecciones, por eso exhortamos al órgano electoral que haga todos los esfuerzos para llevar a cabo el proceso electoral con transparencia”, afirmó el vocero de la alianza Unidad, Roberto Moscoso.

El martes, la ANF publicó una nota sobre la renuncia irrevocable de Hassenteufel a la vicepresidente del Órgano Electoral ya que accedió a la carta que remitió al resto de sus colegas. Aunque un par de horas después, en conferencia de prensa los vocales indicaron que el presidente interino pidió permiso por baja médica, se limitaron a dar otros detalles.

Sin embargo, la vocal del TSE Nancy Gutiérrez, en declaraciones a este medio, ratificó la existencia de la carta de renuncia de Hassenteufel, detalló que le llegó a ella y al resto de sus colegas, aunque poco después una secretaria le pidió el documento. “Que he visto la renuncia, he visto. Entonces, ¿qué quieren que diga? Que mienta. No voy a mentir, la nota existió”.

Al respecto, el representante de la organización política Autonomía Para Bolivia (APB – Súmate), Juan José Ayaviri, coincidió con ese punto de vista ya que el ente electoral es el encargado de llevar a cabo el proceso electoral, aunque consideró que la crisis institucional es promovida por interés políticos.

“Es un pésimo síntoma a tan pocos días de las elecciones y es preocupante, el hecho que Hassenteufel haya renunciado o pedido una baja médica es muestra de una crisis institucional que seguramente está siendo promovida por intereses políticos. Esa situación no debería entorpecer el desarrollo de las elecciones, ojalá puedan explicarlo y es necesario que se garantice la realización de las elecciones”, manifestó.

Respaldo

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, cuestionó que las instituciones dependan de una persona y no de sus acciones o de la credibilidad de sus integrantes. Aunque consideró necesario brindar su respaldo a esa institución para que lleve a cabo las elecciones.

“Hay una debilidad institucional que dependen más de las personas que de las instituciones y eso debería ser lo contrario, por eso brindamos todo nuestro respaldo al Tribunal Supremo Electoral más allá de las dificultades para debatir. Hay una arremetida contra el tribunal desde adentro de esa institución y por entes externos para que se posterguen las elecciones”, puntualizó.

Presión

Al respecto, la diputada del ala evista Gradys Quispe consideró que existe presiones políticas contra el ente electoral para que renuncie su vicepresidente, a su criterio, con el objetivo de prorrogar a Luis Arce en su cargo.

“No nos extraña el papelón que se ha registrado ayer sobre la renuncia de (Óscar) Hassenteufel, detrás de estos sucesos hay ciertas situaciones y uno de ellos es la prorroga de mandato de Luis Arce Catacora o están preparando un fraude y por eso Tachuichi Tachuichi está desesperado por asumir la presidencia”, indicó.

/EUA/nvg/