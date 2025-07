Presidenciales: ¿se unen o hunden al país?

En situación de crisis del partido de la Unión Demócratas Cristianos (CDU) en el Congreso en Hamburgo (diciembre de 2018) la canciller alemana, Angela Merkel, apuntilló, es verdad que hemos perdido el apoyo de votantes al partido por las acciones migratorias que crecieron en cifras, pero “la CDU de 2018 no debe mirar hacia atrás sino mirar hacia adelante, con gente nueva pero con los mismos valores”.

La actitud de grandeza de Merkel que supo despojarse de sus intereses y reconocer sus errores, no obsta para llamar a la unidad de su partido y de su país encarnando la política de alianzas programáticas y de representantes ante el congreso, primando ante todo los intereses comunes para resolver los problemas acuciantes de Alemania (criminalidad, migración, salud, seguridad y trabajo).

En Bolivia, los estudios de sondeo encargados por Unitel y Red Uno sitúan a Samuel Doria Medina (19,6%), Jorge Quiroga (16,6%), Andrónico Rodríguez (13,7%), Manfred Reyes Villa (8,8%) y Rodrigo Paz (6,4%) como los mejores ubicados en el tablero electoral. Si todos configuran la oposición y sus programas convergen en un 80 a 90% con ligeras variantes en cuanto a procedimiento, visión de transformación del Estado y sus instituciones, ciertamente que son atrayentes e interpretan el sentimiento de la población, pero como no toda propuesta es perfecta, se observa en el núcleo, que se han descuidado en valorar que hay un 25% del voto duro del Movimiento al Socialismo, y Andrónico Rodríguez va a concentrar a riesgo de pérdida de personería de UCS, MAS IPSP y Morena el 7% que suman estas fracciones afines al régimen del desgobierno de 20 años.

La tendencia de la internacional socialista encabezada por Rodrigo Zapatero, Podemos de España donde estuvo Andrónico junto a Pablo Iglesias más el bloque de populistas de América, supone que Andrónico recibió instrucciones como eje articulador de los movimientos sociales populares, y así sea calificado como desaparecido, mudo, mimo sin discurso, amenazado de traidor y prohibido de ingresar al a la cuna de la coca-cocaína (Chapare), en terreno de campaña puede sorprender estratégicamente pescando mar adentro, con promesas de ser diferente a las políticas de fomento a la corrupción, impunidad, prebendalismo y atraer a los indecisos. Siendo prudente puede sumar un 8%, alcanzando la cifra del 40% en total, suficiente guarismo para sentarse en la silla presidencial, por diferencia del 10% con relación a Samuel Doria Medina que según la última encuesta tiene 19,6% y Tuto Quiroga 16,6%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Si la oposición democrática, libertaria, conservadora con proyectos comunes de transformación no se unen en el transcurso de 43 días que falta para el verificativo de las elecciones para expulsar el sistema del desastre monumental de hambruna, persecuciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encarcelamientos, sobreprecios a intermediarios por importación de diésel y gasolina, invasiones, impunidad, terrorismo y consorcio de jueces, vocales, fiscales y abogados cultura implementada desde el ministerio de justicia del presidente Arce Catacora (noviembre de 2020 al presente), serán responsables de reeditar el descalabro social y económico del país.

Siguiendo los estudios de resultados de encuestas tiene que llamar la atención que los indecisos en Chuquisaca reporta el 32% y esa población en mayor densidad está en el área rural donde se aplica el voto corporativo, para ser más claro el -voto asistido consigna- a favor del Movimiento al Socialismo. Este mismo perfil se extrae de los indecisos de los departamentos de Oruro y Potosí. Entonces no se necesita ser un Nostradamus para vislumbrar que llegado el momento de la votación esas poblaciones rurales y comunitarias se decanten por Andrónico Rodríguez. A este escenario desventajoso para la oposición, se agrega que en las mesas donde sufragarán más de 250.000 personas en la provincia Chapare desde 2009 hasta las últimas elecciones de octubre de 2020 la dirigencia de las seis federaciones de cocaleros no han dejado ingresar a la oposición a hacer campaña y obviamente a los delegados políticos a controlar el proceso de sufragio y escrutinio, porque allí rige el estado salvaje: sin ley, sin policías, sin defensor del pueblo, sin procurador general, sin aeropuerto operable; espacio geográfico donde el jefe máximo expresidente del Estado Plurinacional goza por disposición omisiva dolosa del gobierno actual y sus autoridades de la policía y fiscalía general de -impunidad- por trata y tráfico de menores de edad estando en ejercicio de la presidencia.

La estructura y estado de facto del chapare, se sabe por redes sociales que cuenta con servicio de seguridad extranjero y grupos armados afines al jefazo -limusina-, que tienen derecho de controlar el ingreso y salida de ciudadanos, y por si fuera menos se han dado a la tarea de amenazar con quitar y vender sus chacos a quienes aparecen como candidatos a diputados o senadores en algún partido político, sin permiso de las seis federaciones. Además de advertir, que sin Evo no habrá elecciones generales al prohibirse la instalación de mesas, jurados, papeletas y ánforas en la región ¿Esto no es un acto de conspiración contra la democracia?, ¿el Estado Mayor de Evo Pueblo no configura el delito de traición a la patria? (Art. 124.I numerales 1 y 3 de la CPE).

Así como sigue la escalada de exabruptos, presiones y extorsiones, el gobierno envuelto en retórica, lo único que hace es potenciar a los terroristas sindicales que actúan al margen del orden jurídico, sin ejecutar ninguna acción combinada para aprehender y someterlos al juez a los insurrectos reincidentes, que últimamente con los bloqueos han causado al Estado la pérdida de más de 1.500 millones de dólares; 230 millones en las elecciones de 2019; y ahora amenazan con impedir las elecciones generales para causar otro posible daño a la democracia, traducida en términos monetarios en 421.133 millones de dólares. Son los campeones mundiales de daños económicos al Estado los que administran y destruyen las instituciones. Recordaremos que más de 1.500 millones de dólares han pagado los bolivianos con sus impuestos por pérdida de más de una veintena de demandas y fallos adversos en tribunales arbitrales a empresas de servicios que fueron rescindidas sin estudio técnico jurídico vulnerando convenios internacionales. Se estima en 7.000 millones de dólares los préstamos por decreto supremo que el gobierno forzó a la AFP Previsión, sin que hasta la fecha se haya devuelto al Fondo de Pensiones. A estos casos, se añade la investigación de la salida de dinero en bolsas del Banco Central que se divulgó por redes sociales y medios de comunicación durante la movilización social de indignación contra el fraude electoral de 2019 que terminó con la huida de Evo Morales a México (19 octubre a 11 de noviembre de 2019). Esta cadena de delitos es lo que no quieren que se descubra y por eso el proceso electoral se erosiona como lava de volcán.

Por todo lo analizado, los partidos políticos de oposición deben prestar sus oídos a los niños a la juventud conectada con las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial regulada, que aspiran a contar con mejor sistema de aprendizaje para su formación sólida en teoría, valores y principios, sin inducción ideológica, que pudiera perturbar sus capacidades integrales de desarrollo. No escucharlos en sus ilusiones y planteamientos de una educación de calidad, es como no valorar las cifras escalofriantes que nos presenta la Fundación Jubileo en su informe de 23 de mayo, que alertó a Bolivia que la pobreza moderada en el país alcanzará al 44 % y la extrema será del 17,5%. Asimismo, es como consentir los avasallamientos a más de 150 propiedades con la Ley 741 e incentivar los incendios forestales que el 2024 alcanzó a 12.658.157 millones de hectáreas. La voracidad arrasada de esta magnitud no debe repetirse; para eso, las organizaciones políticas presidenciales que buscan el cambio tienen un solo camino, ¿se unen o hunden al país? Unirse sería lo más consciente, responsable y digno, sensibilizándose con los niños, la juventud y las familias bolivianas que pasan dolor y fragilidad alimentaria por la inflación acumulada a junio que llega a 20,12% según el INE, y sin dólar ni combustible para los sectores productivos.

Los dirigentes y líderes de los Comités Cívicos del país, reunidos en Tarija el viernes 4 de julio, resolvieron convocar a los candidatos opositores hasta primera semana de agosto para buscar consolidar una candidatura única para las elecciones generales que se realizarán el 17 de agosto de 2025. El objetivo es garantizar las elecciones y que el TSE cumpla con el calendario electoral. Advirtiendo movilizaciones y paros si se suspenden las elecciones generales.

Los galardonados con el premio Nobel de Economía reconocido en 2024 a los profesores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson señalan: “La calidad de las instituciones determinan la relación entre quienes ostentan el poder (las élites gobernantes) y el resto de la sociedad. Cuanto mejores son, mayor es la prosperidad y mayores son las posibilidades de desarrollo económico”. El fundamento es que las instituciones del Estado de derecho estén asociadas a sociedades democráticas.

Sucre, Bodas de oro profesional julio 3 de 2024

Pedro Gareca Perales