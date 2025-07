Reportan que Trump dibujó una mujer desnuda en una tarjeta para Epstein

La imagen formaría parte de un álbum en el que habría poemas, fotos y saludos de académicos, empresarios, amigos de la infancia y exnovias del millonario, fallecido en 2019 mientras esperaba ser juzgado por liderar una red de trata de menores.

Fuente: RT

En 2003, el actual presidente estadounidense, Donald Trump, le habría enviado una carta de felicitación al millonario Jeffrey Epstein por su 50.º cumpleaños con el dibujo de una mujer desnuda, reporta The Wall Street Journal (WSJ), refiriéndose a documentos contenidos en un álbum que fueron examinados por la Justicia mientras investigaba a Epstein y a su pareja de entonces, Ghislaine Maxwell.

De acuerdo con el diario estadounidense, el álbum –que fue compilado antes de 2006– contenía fotos, poemas y saludos de académicos, empresarios, amigos de la infancia y exnovias de Epstein. No se ha establecido cómo se elaboró la carta que se atribuye a Trump.

Según la descripción, consiste en el contorno de una mujer desnuda, dibujada con lo que parece ser un rotulador grueso. Dentro contiene una nota mecanografiada escrita en tercera persona, con una conversación imaginaria entre el inquilino de la Casa Blanca y Epstein. Asimismo, se usaron arcos para destacar los pechos de la mujer, mientras que un garabato con el nombre de «Donald» debajo de la cintura, haría las veces de vello público.

La transcripción del texto, sería como sigue:

«Voz en off: Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo.

Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es.

Trump y Epstein: El vínculo entre el presidente y el acusado de tráfico sexual de menores

Jeffrey: Yo tampoco, porque también sé lo que es.

Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey.

Jeffrey: Sí, lo hacemos, ahora que lo pienso.

Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿lo has notado?

Jeffrey: De hecho, me quedó claro la última vez que te vi.

Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea un secreto maravilloso».

La respuesta de Trump

El pasado martes, WSJ contactó a Trump para conocer su versión de los hechos. El mandatario negó haber escrito la carta o haber dibujado la imagen obscena. «No soy yo. Es una farsa. Es una historia falsa de The Wall Street Journal. Nunca he escrito una imagen en mi vida. No dibujo imágenes de mujeres. No es mi lenguaje. No son mis palabras», sostuvo.

Del mismo modo, advirtió al medio que lo demandaría si publicaba un artículo sobre ese tema. «Voy a demandar a The Wall Street Journal como demandé a todos los demás», aseveró.

De su parte, el vicepresidente J.D. Vance cerró filas con Trump y acusó veladamente al diario de violar «la ética periodística», al divulgar una carta «sin mostrársela a la víctima» de lo que tachó de «artículo difamatorio». «¿Mostrarán un ápice de escepticismo antes de creer en esta extraña historia las personas que han creído en todos los engaños contra el presidente Trump?», expresó en su cuenta de X.