Con una frazada y una mochila, Ruth Nina, representante del partido Pan-Bol, se presentó este jueves a declarar ante el Ministerio Público. La dirigente sindical denunció ser víctima de persecución política, afirmó que no ha cometido ningún delito y advirtió que está lista para ser encarcelada por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

“He venido preparada porque no confío en la justicia. Sé que posiblemente quieran aprehenderme solo por expresar la voz de las comunidades. Si eso es un delito, entonces que quede en la historia que se encarceló a una mujer dirigente sindical por opinar”, declaró Nina ante los medios.

La ex candidata presidencial sostuvo que hasta el momento no conoce formalmente las denuncias que pesan en su contra. Asegura haber recibido únicamente una notificación genérica que menciona tres delitos, sin detallar quiénes la acusan ni por qué motivos específicos.

“Se me ha vulnerado mi derecho constitucional. No conozco ni los cargos ni a los denunciantes. Todo esto ha sido orquestado por políticos, no por el pueblo”, expresó.

Ruth Nina llega con frazada y mochila a declarar: “Estoy preparada para que me encarcelen”. Foto: Red Uno

Nina además denunció amenazas de muerte y solicitó garantías para su seguridad personal. Según sus declaraciones, habría recibido intimidaciones de miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y del CONADE, y teme ser agredida a la salida de su audiencia.