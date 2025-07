Samuel Doria Medina: “Con el apoyo de Claure, la ola de cambio será imparable”

Doria Medina agradeció el respaldo de Claure, descartó condiciones y resaltó la importancia de reactivar la inversión extranjera en Bolivia.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

A un mes de las elecciones presidenciales 2025, el reconocido empresario boliviano Marcelo Claure usó sus redes sociales para brindar su apoyo a Samuel Doria Medina, candidato de Alianza Unidad. Al respecto, Doria Medina aseguró sentirse honrado y manifestó que este respaldo hace que la ola de cambio sea imparable.

“El apoyo me honra y me da una mayor responsabilidad, porque es la población lo que me mantiene preocupado, porque sé que no le alcanza el dinero. Por ellos hemos hecho un plan y un equipo para lograr que vuelva la esperanza en el país. El apoyo que estoy recibiendo hace que esta ola por el cambio se vuelva imparable y creo que soy el que tiene la mayor parte de la esperanza en un cambio”, manifestó Samuel Doria Medina.

El candidato aclaró que el apoyo de Marcelo Claure no tiene ningún condicionante y aseguró que no está dispuesto a “recibir apoyo a cambio de algo”, ya que necesita una libertad total para gobernar.

Aunque no hay condiciones, Doria Medina señaló que estaría interesado en que el empresario invierta en Bolivia, al igual que otros inversionistas extranjeros.

“Lo que le interesa al país es que vuelva la inversión extranjera; si Marcelo Claure invierte en Bolivia, hará que muchos otros inversionistas también quieran invertir en el país”, afirmó el candidato presidencial para las elecciones 2025.