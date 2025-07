Samuel: “No hay que dar por sentado nada”

Admite que “está latente el peligro de que se unan las facciones del MAS”

“Está latente el peligro de que se unan las diferentes facciones del MAS (…) No hay que dar por sentado nada”, afirmó este lunes el candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina. Por ello, se mostró abierto a un acuerdo con otros frentes de oposición e instó a sus contendientes Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa a que “cumplan su palabra”.

El empresario estuvo este lunes en Sucre y se refirió a varios temas en una entrevista concedida a Correo del Sur Radio.

Tras la última exhortación pública del presidente Luis Arce, reflotó la posibilidad de que las tres facciones del MAS se unan. Pese a que Evo Morales y Andrónico Rodríguez desahuciaron el llamado a favor del candidato del Gobierno, Eduardo del Castillo, trascendió que las negociaciones siguen en varios frentes, incluyendo a otras fuerzas como Morena y UCS, que se han declarado afines al denominado ‘bloque popular’.

“Yo no descartaría que a último momento se unan y le den fuerza a una sola candidatura, con lo cual puede cambiar el panorama electoral y tengamos una segunda vuelta con Andrónico. Entonces faltan cuatro semanas y yo creo que no hay que dar por sentado nada y hay que estar atento porque si se unen los masistas, pueden ser una fuerza muy importante”, comentó.

Hasta el momento las encuestas ubican a Rodríguez entre los tres primeros y a Del Castillo entre los últimos, mientras Morales está fuera de la papeleta electoral.

¿La oposición tiene una estrategia? ¿Aún pueden darse alianzas antes de las elecciones generales?

“Con todos los que se pueda sumar de la oposición, lo vamos a hacer. Todo se puede dar. Varios de los candidatos en algún momento dijeron que iban a apoyar al primero, después se desanimaron, pero yo no pierdo la esperanza de que Jorge Quiroga cumpla su palabra; el propio Manfred Reyes Villa (…) No tienen ya argumento para no apoyar”, indicó y recordó declaraciones pasadas en sentido de que desistirían en caso de no estar primero en las encuestas de intención de voto. Doria Medina, que ha tenido que explicar varias veces su Vicepresidencia en la Internacional Socialista, se ubica en el centro y a sus contendientes, en la centro derecha.

Brigada de Salud de la unidad

Samuel inauguró ayer la Brigada de Salud de la Unidad, donde la ciudadanía recibe atención con paramédicos voluntarios. “Es un gesto de empatía que trasluce nuestro compromiso con la resolución de la crisis”, dijo.

¿Si la crisis se agrava necesitará más de 100 días? “Se tendrán que ajustar cosas dependiendo cómo se reciba el Gobierno, pero el tema del plazo, el tema de la urgencia, eso no cambia”.

¿Cuánto requerirá Bolivia el primer año? “Hemos estimado que para el primer año, hasta recuperar las exportaciones, son $us 5.000 millones para tener dinero para importar combustibles, para pagar la deuda, para las importaciones imprescindibles, pero de manera inmediata, llegando al Gobierno, lo que se va a necesitar para resolver el tema en 100 días son 2.000 millones”.

Primer Grito Libertario: “Yo tengo absolutamente claro que fue aquí, en Chuquisaca, lo que pasa es que el 16 de julio yo mencioné un lema (…) Sé que mayo está primero que julio”.

Grupo de Claure podría invertir hasta $us 10.000 millones

El candidato Samuel Doria Medina (Unidad) reveló que el magnate boliviano Marcelo Claure le manifestó su disposición de invertir personalmente 1.000 millones de dólares en Bolivia y que junto a su grupo económico podría movilizar entre 5.000 y 10.000 millones, siempre y cuando el país ofrezca seguridad jurídica.

“¿Por qué me ha interesado el apoyo de Marcelo Claure? Yo hablaba con él en algún momento y le decía ‘teniendo seguridad jurídica, ¿cuánto podrías invertir?’ Y él me ha dado montos y, realmente es impresionante, y obviamente que nos interesa que Marcelo Claure pueda invertir en Bolivia. Él me respondió y me dijo: ‘Mira, de mi dinero, yo puedo invertir 1.000 millones de dólares y del grupo económico con el que trabajo, entre 5.000 y 10.000 millones de dólares’”, precisó.

Aseguró que Claure no tiene interés en el litio: “Él dice que no va a invertir en el litio”. Se trata de un sector con “tres o cuatro” grandes “jugadores”, entre ellos una empresa china “de cientos de billones de dólares”, frente a los cuales Claure “es pequeño”, explicó.

Doria Medina desestimó las acusaciones de haber negociado la explotación del litio boliviano en una reunión que sostuvo con el empresario argentino Marcos Bulgheroni y calificó las versiones como “un absurdo”. Una vez más, aclaró que fue “un almuerzo en Santa Cruz donde habían varias personas” y no una cita secreta.