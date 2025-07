Se abre el debate electoral sobre la Gestora y jubilados insisten en reformar ley 065

Los jubilados exigen diversificar las inversiones más allá de la moneda boliviana, participar en la gestión de la Gestora Pública y actualizar el periodo para fijar los límites solidarios establecidos cada cinco años

Erika Segales

Fuente: eldeber.com.bo

En medio de la campaña rumbo a las elecciones del 17 de agosto, algunos candidatos proponen modificar el sistema de pensiones, desde bajar la edad de expectativa de vida para el cálculo de la jubilación hasta implementar multifondos para permitir a los aportantes elegir donde quieren colocar sus ahorros previsionales. No obstante, expertos y jubilados consideran poco factibles estas propuestas y remarcan que lo primero es reformar la Ley de Pensiones N°065.

El sistema de pensiones, que pasó a ser administrado por la Gestora Pública en mayo de 2023 tras la salida de las AFP privadas, se convirtió en blanco de cuestionamientos durante la campaña electoral. Las críticas van desde una falta de transparencia en el uso de los recursos hasta el escaso control social.

Uno de los principales ejes del debate gira en torno al cálculo de las jubilaciones sobre una expectativa de vida superior a los 100 años. El candidato a la Presidencia Manfred Reyes Villa, de APB – Súmate, plantea modificar ese parámetro y propone que los trabajadores puedan jubilarse con el 60% de su salario.

“Lamentablemente a la gente de la tercera edad le calculan en más de 100 años (su expectativa de vida), es decir cuando realmente nosotros debemos bajar a 75 años que es lo que debería ser una jubilación. Por eso es que los médicos no quieren jubilarse a 65 años porque cuando tú los quieres jubilar a los 65 años, un médico que ganaba Bs 10.000 va a ganar 3.000; tenemos que mejorar, hacer el mayor esfuerzo para que mínimamente se puedan jubilar con 60%”, manifestó Reyes Villa en el encuentro de la Cainco.

Una postura similar se asume desde la alianza Unidad. “Vamos a modificar los estudios actuariales que suponen que todas las personas van a vivir más de 100 años y fijan las pensiones en función de eso”, indicó el equipo de prensa del frente que postula a Samuel Doria Medina a la Presidencia.

Las alianzas Unidad y Libre también proponen que los aportantes puedan elegir entre la Gestora Pública y administradoras privadas para invertir sus ahorros previsionales, implementando así también multifondos.

“Mantendremos la Gestora, pero crearemos las condiciones para que una administradora privada entre al mercado, de modo que los afiliados puedan escoger dónde quieren estar. No tiene por qué afectar la sostenibilidad; antes teníamos dos AFP y el sistema funcionaba. Tendremos que hacer estudios detallados, pero la idea es evitar los monopolios que no son naturales”, señaló el equipo de prensa de Unidad.

Por su parte, el coordinador del programa económico de la alianza Libre, Ramiro Cavero, manifestó que se tiene previsto hacer modificaciones a las normas actuales para posibilitar esta propuesta.

“Queremos, obviamente con todos los temas legales y con los cambios que sean necesarios hacer el sistema legal, que la gente sea la que elija si quiere estar en una gestora pública administrada por el sector público o prefiere estar en administradoras privadas especializadas en este tema. Queremos crear multifondos, que no todo el dinero de todos esté invertido en lo mismo, sino que hayan fondos, dependiendo, más riesgosos, menos riesgosos y donde las personas puedan elegir de acuerdo al perfil de ellos”, explicó.

En una oferta más amplia, Cavero subrayó que el frente que postula a Tuto Quiroga también propone que se viabilice que las inversiones de los recursos previsionales se haga en moneda extranjera o UFVs (Unidad de Fomento a la Vivienda) para proteger los recursos de una devaluación, y reponer la renta vitalicia como opción para el jubilado.

“Lamentablemente esto está tan mal manejado, se han invertido en bolivianos a tasas fijas, al 5% a larguísimo plazo y con la inflación que estamos teniendo eso va a afectar enormemente el valor adquisitivo de esos recursos que se deterioran de manera acelerada. También tenemos que volver a poner la renta vitalicia, que era: tú, con tu monto, te ibas donde una compañía de seguros, la diferencia es que la renta vitalicia te aseguran de por vida una renta X, y no te la van cambiando como lo hace la AFP, que calcula que si tú vives muchos años, tu renta claramente va a ir disminuyendo”, expresó Cavero.

Reforma de la Ley 065

Ante estas propuestas electorales, el representante del Consejo Nacional de Jubilados y Rentistas del Sistema Integral de Pensiones (Conaljusip), Rodolfo Ayala, subrayó que el sector requiere inmediatamente una reforma de la Ley de pensiones N°065 y anunció que organizan un conversatorio para que los candidatos se reúnan con ellos y conozcan sus demandas.

“No tenemos conocimiento de las propuestas de los partidos. Estamos haciendo un conversatorio, ahí vamos a hacer conocer qué artículo se tiene que modificar de la ley de pensiones N° 065, son varios, y vamos a plantear nuestra posición como Conaljusip”, remarcó Ayala.

El encuentro está previsto para el 8 de agosto con la participación de candidatos, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la Gestora Pública, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), la Caja Nacional de Seguridad Social, legisladores y otras autoridades.

Los jubilados buscan modificar algunos artículos de la Ley N°065 para que la inversión ya no sea en bolivianos, que se incluya a los jubilados y trabajadores activos en la administración de la Gestora, se cambie el periodo de actualización de los límite solidarios que actualmente se hace cada cinco años, y piden que se active el control social para que haya fiscalización.

Además de esas demandas de los jubilados, Federico Zelada, investigador de la organización Flora Tristán, plantea restituir parcialmente el sistema de reparto (hasta en un 40%), además sugiere aumentar el aporte patronal y el estatal, y que los trabajadores con ingresos altos contribuyan más para asegurar pensiones dignas.

“Hay que hacer una modificación de fondo de la ley de reforma de pensiones, restituir el sistema de reparto en algún porcentaje. Según mi institución, Flora Tristán, deberíamos restituir el sistema de reparto en 40%, haciendo que esos recursos vayan directamente a los jubilados y no pasen por la banca privada ni por fondos o por bonos del Tesoro General, del Estado que paga muy poco. También estamos viendo la posibilidad de un incremento de la parte contratante, de la parte patronal, porque el monto todavía es pequeño. Necesitamos subir 1% o 1,5% más para lograr pensiones dignas e incluso lograr un incremento de aporte laboral, pero de los denominados ingresos altos, de Bs 20.000 a Bs 30.000”, señaló.

Asimismo, Zelada, al igual que los economistas Alberto Bonadona y Germán Molina, coinciden en que la propuesta de incluir administradoras privadas e implementar multifondos, pasa por una reforma constitucional y la aprobación de la Asamblea Legislativa.

“En la Constitución Política del Estado está establecido que la administración de los fondos de pensiones tiene que ser solo del Estado, dentro de eso también está este tema del seguro de largo plazo. Se puede introducir una modificación, a través de la futura Asamblea Legislativa, no podemos estar sujetos a que una institución estatal maneje recursos privados”, subrayó Molina.

Bonadona, por su parte, indicó que una administradora privada no garantiza una mejor rentabilidad. “Con una empresa privada, no va a modificarse particularmente la rentabilidad, porque no van a poder invertir fuera de donde invierte la gestora actualmente: en DPF que salen de los bancos, o en bonos que emite el Gobierno, por más que sean privadas. Las AFP no hicieron mayores esfuerzos para mejorar la rentabilidad”, expresó.

CIFRA

2.7 millones de asegurados. Hasta el primer semestre de 2025 la Gestora registró ese número de asegurados en sus planillas.

196,5 millones de bolivianos. Es el monto de los fondos administrados por la Gestora, hasta junio de 2025.