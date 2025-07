Se dispara la tensión en la ALD de Chuquisaca

Elección de gobernador interino: Este martes se reúne la directiva de la ALD para definir cuándo y dónde sesionarán

Con este martes 30 de junio van 12 días de la caída del gobernador Damián Condori y se aleja la posibilidad de un consenso en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para elegir a una autoridad interina. Tras una nueva jornada de tensión y amenazas, y sin considerar la crisis económica de la Gobernación, este martes se reúne la directiva para convocar a sesión, quizá fuera de Sucre.

Este lunes fracasó por segunda vez la elección de un gobernador interino, cuando a las 15:04 un grupo de personas irrumpió en el hemiciclo de la ALD, luego de volar la aldaba de una de las puertas que conecta con el Salón de Convenciones dependiente de la Gobernación.

Asambleístas departamentales, asesores de la directiva y comisiones, y periodistas que cubrían la sesión fueron evacuados por la Policía a ambientes contiguos del salón de sesiones. Por reportes del personal de seguridad, se conoció que el grupo que ingresó al hemiciclo detonó un “matasuegras” y luego regresó al Salón de Convenciones. Tuvo que actuar la Policía con gases lacrimógenos para dispersar a la gente y controlar la situación.

Antes de que eso ocurriera, el oficial encargado de la seguridad comunicó a la presidenta de la ALD, Silvia Garnica, que mucha gente había ingresado al Salón de Convenciones y debía desocupar el salón de sesiones. Esto provocó que de manera inmediata, Garnica diera por concluida la sesión en medio de acusaciones y contraacusaciones de los asambleístas de Chuquisaca Somos Todos (CST) y del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la situación que se estaba viviendo en ese momento.

La sesión comenzó a las 10:08 y luego de que se llamara lista, la Presidenta de la ALD pidió a sus colegas iniciar la votación para elegir a uno de los dos candidatos sugeridos en la sesión del viernes: Francisco Rentería, por el MAS, e Isac Tejerina, de CST; sin embargo, ello no avanzó porque Luis Ayllón y Tejerina abrieron un debate en torno a la legitimidad de su representación política para asumir la Gobernación, al haber ganado las elecciones subnacionales con Damián Condori.

En respuesta, asambleístas del MAS se ampararon en aspectos legales para reclamar su derecho a asumir esa representación de manera temporal debido a su mayoría de votos; reclamaron que un campesino pudiera asumir esa responsabilidad más tomando en cuenta el origen del gobernador titular.

CST solicitó la declaratoria de un cuarto intermedio de dos horas con la finalidad de alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas, lo que fue rechazado por el MAS debido a que ellos ya tenían consensuada su posición: Francisco Rentería, próximo gobernador interino.

La votación del oficialismo, fragmentado hasta esta oportunidad, no fue unánime. La asambleísta del MAS Elvira Erquicia aseguró que 14 asambleístas de su partido más dos representantes del pueblo guaraní se habían reunido para elegir a su candidato. Rentería ganó con 12 votos mientras que su oponente, Ricardo Zárate, recibió el respaldo de cuatro mediante voto secreto.

Mientras eso ocurría, el abogado de Evo Pueblo, Orlando Ceballos, aseguraba en los medios que Rentería no era de la línea evista y, más bien, revelaba denuncias en su contra de presunto tráfico de influencias.

En la ALD, los masistas exigieron que la bancada de CST consensuara a su candidato durante el cuarto intermedio; después de mucho tiempo, cuatro de sus cinco miembros conversaron y coincidieron en que el elegido gobernador debía pertenecer a esa fuerza política.

Cumplidas las dos horas, la sesión se reinstaló a las 14:27. Garnica pidió ingresar directamente a la votación, pero los asambleístas de CST lo impidieron alegando otra vez que la silla del gobernador les pertenecía por una decisión del pueblo en las urnas; no obstante, no lograron hacer retroceder al MAS.

AMENAZAS

Ricardo Zárate afirmó entonces que no acataría las disposiciones de su bancada que no reconocía los nuevos tiempos. Afirmó que su partido no estaba en condiciones de asumir la Gobernación por cuestiones de legitimidad y aclaró que no era candidato a gobernador. Asimismo, denunció que su hijo había sido víctima de amenazas e Idelma Llanqui (MAS) reveló que lo mismo había ocurrido con su hija.

Antes, Zárate había declarado que el debate ni siquiera mencionara la severa crisis económica y que todos estuvieran abocados a la lucha por pegas.

“Muchos proyectos están en vilo, muchos proyectos están efectivamente en riesgo de que se puedan resolver los contratos (…) No se está haciendo un análisis real de la situación de la Gobernación. Se está viendo intereses sectoriales, se está viendo intereses incluso orgánicos al interior del MAS porque están pensando que están en la mejor época en la que la parte orgánica marcaba una línea (…) No estamos viendo la realidad, nos estamos abocando a la distribución de espacios, de pegas”, expresó.

Calificó la crisis económica de “realmente agobiante” y observó el “debate absurdo mientras la Gobernación está pasado por su peor crisis económica”.

A LAS 15:02, Garnica dio por concluida la sesión debido a que gente de la Gobernación y miembros de CST ingresaron al salón de Convenciones.

¿CÓMO INGRESARON?

La ALD solicitó resguardo de sus instalaciones a la Policía, que desplegó efectivos en la puerta de la calle Dalence, en el ingreso por la calle Argentina y en una reja que separa la Gobernación de la ALD en la segunda planta.

Los espacios correspondientes a la Gobernación estaban sin presencia policial.

CERCADA

Durante toda la jornada, militantes de CST mantuvieron cercada la ALD, un grupo se apostó en la calle Dalence desde donde hacía detonar petardos y matasuegras, mientras exigían que se respetara el triunfo de su agrupación ciudadana. Varios de estos fuegos artificiales llegaron al pasillo de la segunda planta, lo que causó zozobra entre asambleístas y periodistas.

GOBERNADOR CRUCEÑO

El gobernador de Santa Cruz en ejercicio, Mario Aguilera, visitó Sucre este lunes y mantuvo una reunión con representantes de la Gobernación de Chuquisaca a quienes expresó su solidaridad por el estado de salud de Damián Condori; de la misma forma, hablaron sobre la falta de desembolsos de parte del Gobierno nacional a las gobernaciones, informó el secretario departamental de Turismo, Cultura, Desarrollo Productivo y Empleo, Félix Almendras.

Les expresó su deseo de visitar al Gobernador de Chuquisaca en el hospital Chuquisaca y le proporcionaron una vagoneta para que cumpliera su propósito.

DIRECTIVA

La presidenta de la ALD, Silvia Garnica, informó a CORREO DEL SUR que convocó a una reunión extraordinaria de su directiva para las 8:30 de este martes, con el fin de tratar una nueva convocatoria a sesión destinada a elegir gobernador. Admitió que hay sugerencias de trasladarse a provincias, pero nada está definido.

PILAR RIVERO

La asambleísta del MAS Pilar Rivero se descompuso la tarde de este lunes luego de que abruptamente se diera por concluida la sesión; fue transportada a un centro de salud donde está bajo observación.

Condori se mantiene con sedación mínima

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, se mantiene con una sedación mínima y un “evento infectológico” detectado el pasado fin de semana.

Este martes 1 de julio se cumplen 12 días desde que Condori sufrió una caída del descanso de las gradas en una casa particular donde se realizaba una fiesta. Por este accidente, una mujer fue imputada por lesiones culposas.

“El paciente se mantiene recibiendo dosis mínimas de sedación con el fin de precautelar la parte neurológica. Durante el fin de semana se ha podido identificar un evento infectológico el cual al momento se encuentra bajo observación y con un tratamiento adecuado”, informó a través de un video el director del hospital Chuquisaca, Jorge Sánchez, en su parte diario.Indicó que el paciente está siendo valorado día a día por un equipo multidisciplinario con el fin de precautelar su salud y anunció una tomografía de control para una evaluación clínico neurológica. Un nuevo informe se conocerá este martes.