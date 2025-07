Stephen King y la lista de Epstein: Así decepcionó el escritor a sus seguidores

The Epstein client list is real. So is the Tooth Fairy and Santa Claus.

El mensaje fue interpretado como un intento de King de ponerse del lado de Trump, frente a la renuencia del propio mandatario a abordar el asunto actualmente, mientras que otros especularon con que podría estar ocultando algo. Entretanto, algunos usuarios interpretaron la publicación como una crítica al uso político de la presunta lista.

«Vaya, he tocado un nervio con ese ‘post’ de Epstein. La ‘lista’ es como los ovnis: todo el mundo conoce a alguien que ha visto uno», añadió King en otro mensaje al reaccionar a la ola de críticas.

Boy, I hit a nerve with that Epstein post. 🤣

The “list” is like UFOs: Everyone knows someone who’s seen one. 🤣

— Stephen King (@StephenKing) July 15, 2025