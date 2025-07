Suspenden la Feria Internacional del Libro en Sucre y organizadores denuncian abandono institucional

David Pérez Hidalgo lamenta que, pese al trabajo adelantado desde 2024, el evento fue cancelado por decisión del Ministerio de Culturas y deja deudas sin respaldo.

La esperada Feria Internacional del Libro en Sucre, que debía realizarse del 6 al 13 de julio de 2025, fue finalmente suspendida por decisión del Ministerio de Culturas, según informó David Pérez Hidalgo, uno de los principales organizadores del evento. La cancelación llega tras meses de trabajo y una reprogramación previa, generando preocupación entre los organizadores, quienes ahora enfrentan deudas sin respaldo institucional.

“Nos dejaron con deuda”, afirmó Pérez Hidalgo en declaraciones a CORREO DEL SUR, al relatar que cuando todo estaba prácticamente listo para iniciar, recibieron una comunicación inesperada desde el Ministerio indicando que el evento no se realizaría. “Nosotros totalmente dispuestos a empezar en noviembre, como era lo más prudente”, añadió, recordando que la organización comenzó en agosto de 2024 y que el cambio de autoridades y la falta de desembolsos complicaron todo el proceso.

El organizador también denunció que la interlocución con el Estado fue inestable: “Durante todo este tiempo, la persona de enlace con la que me reunía ha cambiado muchas veces. Me he venido a reunir con cinco o seis personas diferentes”, lo que dificultó la continuidad del proyecto.

La feria iba a realizarse en el centro cultural La Sombrerería, lugar que necesitaba refacciones. Según Pérez Hidalgo, se manejaron dos presupuestos: uno de 1,3 millones de bolivianos solicitado por los organizadores y otro, sugerir por el Ministerio de Culturas, de 3 millones para mejorar las condiciones del espacio. Sin embargo, ninguno de estos montos fue desembolsado.

La Cámara Boliviana del Libro, institución nacional sin fines de lucro, había asumido el rol de contraparte para llevar adelante la feria, integrando a las cámaras departamentales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. A pesar del respaldo y la experiencia acumulada desde 2017, el proyecto quedó en el aire por razones institucionales y por la ‘coyuntura política que atraviesa el país’.

“Al final, todo estaba casi cerrado, pero entró una nueva autoridad que tenía otra visión”, señaló Pérez Hidalgo, dejando en evidencia la fragilidad con la que se gestionan grandes eventos culturales en Bolivia.