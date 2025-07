Te digo quien ganó, quien perdió

Te digo quién ganó, quién decepcionó y a quién le dieron la oportunidad de lucirse, inesperadamente. Y quién faltó.

1. Decepcionó el favorito de los debates: sin chispa, sin garra, sin contundencia en sus propuestas y con gestos que le restaron seriedad más que sumarle simpatías.

2. Ganó el debate el que se pensaba que era bueno para otras cosas pero no para debatir: sobrio, lúcido, puntual, sin gestos innecesarios y demostrando conocimiento.

3. Se lució el convidado de piedra, al que todos quisieron hacerle sus preguntas dándole la oportunidad de mostrarse: le regalaron minutos preciosos en una noche de gran audiencia.

4. Faltó el que pudo disminuir sospechas de su bajo rendimiento ante cámaras. Prefirió irse a otro sitio, solito, y con menos público.

Ya te di las señas, puedes ponerles los nombres a cada uno de los cuatro puntos.

Tuto perdió una gran oportunidad. Era su noche para hacerle preguntas a Samuel, para cuestionar sus propuestas, para perseguirlo, para interrogarlo, para tratar de poner en evidencia sus debilidades, para intentar ponerlo nervioso y en ese momento procurar venderse como mejor, como más capacitado, como más lúcido.

Es lo que hace un segundo cuando tiene a mano al que va primero. Es lo que la regla obliga a hacer.

Pero Tuto no hizo nada de eso. Cuando tenía la oportunidad de hacerle preguntas y podía elegir a quien preguntarle, elegía a Del Castillo, que va séptimo en las encuestas.

¿Qué le pasó a Tuto esta noche? No fue contundente, no mostró garra, no fue punzante, no mostró su propuesta como permite un debate, se excedió en gestos de burlas hacia sus adversarios, lo que le quitó seriedad más que darle simpatías.

¿Falló su equipo? ¿Él estuvo apagado? A trabajar para no repetir esta performance en un siguiente debate.

Red Uno le ganó hoy a Unitel. Red Uno con su debate presidencial más que duplicó en audiencia en Facebook a Unitel con su entrevista a Andrónico.

¿Todos decidieron hacer crecer a Eduardo del Castillo? Manfred también elige a del Castillo cuando tiene la oportunidad de elegir a quién dirigirle una pregunta. Lo mismo hicieron Tuto y Samuel. Le están dando la oportunidad de lucirse. Y no está entre los favoritos.

¿Por qué Tuto y Manfred no eligieron a Samuel que va primero en las encuestas? ¿Por temor? ¿Para no arriesgarse? ¿Para esperar los próximos debates?

No deja de ser desconcertante.

Para ChatGPT Samuel ganó el debate. Del Castillo segundo. Acá, lo que dice ChatGPT.

Compilado del Facebook de José Pepe Pomacusi