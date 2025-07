Transporte en emergencia por diésel: «Nos dijeron que nos podemos parar de cabeza y que no hay solución»

El transporte pesado asegura que cisternas con diésel llegaron a Bolivia, pero que no pueden ser distribuidas por falta de pago, del Gobierno a los proveedores.







Fuente: Red Uno

El transporte pesado se encuentra en emergencia debido a la falta de combustible.

Las filas por diésel han incrementando en los últimos días en todo el país, lo que ha generado mayor molestia en los conductores que trabajan trasladando diferentes encargos de manera interdepartamental e incluso al exterior del país.

Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado, informó que cisternas con combustible llegaron a Santa Cruz, pero los mismos no pueden ser descargados debido a la falta de pago a proveedores.

«El gobierno no ha pagado a los proveedores internacionales. Tenemos conocimiento que han llegado centenares de camiones a la planta de refinación para poder descargar, los camiones con diésel ya están en Bolivia, pero si el Estado boliviano no paga primero, no se descarga», informó Cruz.

Las filas continúan y los transportistas se encuentran desesperados.

«Ustedes se pueden parar de cabeza y no va a haber solución». Esta fue la respuesta del Gobierno a los transportistas, según la denuncia de Cruz.