Tres jóvenes escritoras bolivianas triunfan en el concurso “Macondo sí tiene quien le escriba”

El certamen rinde homenaje al legado del escritor y periodista Gabriel García Márquez. En 1995 el Nobel colombiano creó la fundación que lleva su nombre, concebida para promover las letras y la educación.

Fuente: ABI / La Paz

Destacadas por el talento y diversidad cultural de Bolivia, Alysson Victoria Zerda, de Cochabamba; Kimberly Tamara Galvarro, de Oruro; y María José Céspedes, de Santa Cruz, están entre las 20 ganadoras del concurso literario latinoamericano “Macondo sí tiene quien le escriba”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Fundación Gabo, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos.

“Para la CAF es de suma importancia apoyar las expresiones culturales y artísticas de nuestros pueblos. Estos textos han logrado transmitir la voz propia, la creatividad y la particularidad de sus territorios, con originalidad y sensibilidad. Como mujer y como boliviana me llena de orgullo ver a estas tres niñas desarrollando su propia voz y dando cuenta del gran patrimonio y diversidad de nuestro país”, afirmó la secretaria General de CAF, Alejandra Claros Borda.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El certamen literario estaba dirigido a los 21 países miembros del organismo multilateral. El tema de esta edición fue “Nuestra identidad y el orgullo de lo que somos”, una invitación a la escritura desde la expresión propia.

En la segunda edición se presentaron 2.021 cuentos de niños de 10 a 13 años procedentes de 18 países, según un reporte institucional.

Los 20 ganadores visitaron los lugares más emblemáticos de la vida de “Gabo”.

El certamen rinde homenaje al legado del escritor y periodista Gabriel García Márquez. En 1995 el Nobel colombiano creó la fundación que lleva su nombre, concebida para promover las letras y la educación.

El jurado final de la competencia estuvo compuesto por Mary Grueso (Colombia), Roger Mello (Brasil) y Mateo García (México), que celebraron el talento de los jóvenes narradores, destacando el alcance del proyecto en todo el continente.

Las ganadoras de Bolivia

Alysson Victoria Zerda, de Cochabamba, presentó el relato “Las velas del patriarca”. Narra la historia del patriarca Alberto y de su familia. El mayor de los nietos, llamado Martín, es el protagonista del relato.

Kimberly Tamara Galvarro, que reside en Cochabamba; sin embargo, exploró sus raíces orureñas en su cuento “Todos los quirquinchos rumbo al Socavón”. El texto retrata a su tía en el proceso de prepararse como China Supay para las celebraciones del Carnaval de Oruro. Tras recoger su traje, sus botas y su máscara, la protagonista se entrega al baile, evocando al enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal.

En tanto, María José Céspedes, ganó con el cuento “El corazón vibrante de Santa Cruz” que describe los hermosos parajes y escenarios de la capital cruceña. Habla de cómo la ciudad cobra vida en la noche, habla sobre el Río Piraí y sobre la plaza 24 de Septiembre.

En compañía de un tutor asignado, los jóvenes premiados recorrieron territorios esenciales en la vida y obra de Gabriel García Márquez como Santa Marta, Cartagena de Indias y Aracataca, su pueblo de origen, donde visitaron la casa natal del célebre escritor.

“Aprendí mucho en el viaje. Leímos una parte de ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez, y teníamos que decir qué nos da a entender y reflexionar el texto. También nos enseñaron a comprender mejor la lectura, cómo escuchar e imaginar lo que leemos para hacer explotar más nuestra imaginación. Me llevo el recuerdo de hacer nuevos amigos y de visitar nuevos lugares”, reflexionó Kimberly.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Cartagena de Indias. Durante el acto se presentaron las ilustraciones que acompañarán los 20 relatos premiados en la antología oficial del concurso, que será distribuida gratuitamente en todos los países miembros de la CAF.

“Este premio me va a llevar a motivarme más. Me gusta mucho escribir, porque lo hago desde el corazón, con mis sentimientos. También me deja el impulso de leer, de conocer, de explorar, de investigar. Quiero dar a conocer a mi ciudad, a mi país ante el mundo”, concluyó María José.