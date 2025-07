TSE recibió 35.000 reclamos por inhabilitaciones y solo 1.893 son de Santa Cruz

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, señaló que los ciudadanos que hicieron sus trámites presentaron sus justificativos. El calendario electoral señala que estos trámites serán procesados por el Sereci y se presentará un padrón final

Fuente: El Deber

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que, de cara a las elecciones generales del 17 de agosto, han recibido alrededor de 35.000 reclamos por inhabilitaciones. De este total, 1.893 corresponden al departamento de Santa Cruz, según los datos del Tribunal Departamental Electoral (TED).

Antes del periodo de reclamos, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) reportó que 396.958 ciudadanos estaban inhabilitados y 12.673 figuraban como no habilitados por causales técnicas u otras disposiciones contempladas en la normativa vigente, sumando un total de 409.627 personas excluidas provisionalmente del padrón electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que estos ciudadanos inhabilitados realizaron el trámite de reclamo y presentaron documentos con los justificativos, como certificados médicos o comprobantes de viaje, que demostraron razones válidas para no haber votado en procesos electorales anteriores.

“Cerca de 35.000 se rehabilitaron a nivel nacional. La mayoría de los argumentos es que en ese proceso electoral se encontraban de viaje o no han podido votar porque tenían algún problema de salud” afirmó Ávila en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio.

La autoridad electoral recordó que se dio un plazo de más de 30 días a los ciudadanos para que hagan el trámite y cuando se publicó la lista de inhabilitados se les dio cinco días para que reclamen, plazo que se venció el pasado viernes.

Finalmente, Ávila añadió que quienes estaban inhabilitados y no realizaron el trámite a tiempo deberán pagar una multa de entre Bs 500 y Bs 700.

Por otro lado, la presidenta del TED cruceño, María Cristina Claros, recordó que la actividad 23 del calendario electoral fue este mismo trámite, pero por la vía digital. En esa ocasión habían 128.000 inhabilitados, pero solo se presentaron 3.747 solicitudes de rehabilitación.

“Los que no logren rehabilitarse, no sufragarán y con ello no pueden hacer trámites por tres meses en entidades bancarias”, subrayó Claros durante su participación en ‘Yo Elijo’, programa que se emite por las plataformas multimedia del Grupo EL DEBER.

Según las actividades del calendario electoral, los reclamos de los inhabilitados serán procesados por el Sereci del 6 al 11 de julio. Luego esta instancia entregará el Padrón Electoral Biométrico oficial al TSE para la actualización del sistema de consultas ‘Yo Participo’ y habilitación de los sistemas electorales.

Simulacro

El vocal Ávila también confirmó que este 13 de julio se realizará el primer simulacro del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Electorales (Sirepre). Esta prueba contará con la supervisión de universidades públicas y privadas, además de organizaciones expertas en temas electorales.

“Vamos a tener dos pruebas piloto, el primer simulacro, con el tema de que la ley que nos obliga a tener como un equipo académico que tiene que supervisar, entonces a nuestro primer simulacro estamos invitando a organizaciones expertas en el tema electoral y también a las universidades, como representación públicas-privadas académico, eso nos exige la ley. Ese va a ser el primer simulacro que lo tenemos previsto alrededor del 13 (de julio), vamos a hacer una prueba en este sentido y al final de mes hacemos el segundo simulacro con organizaciones políticas y medios de comunicación”, manifestó Ávila.

El Sirepre fue desarrollado por técnicos del TSE y contó con el apoyo de un experto internacional. Anteriormente se anunció que al menos 8.000 personas se movilizarán el día de las elecciones enviando datos a este sistema.

Este sistema tiene como propósito “proveer en el menor tiempo posible a la ciudadanía, candidaturas, organizaciones políticas y otras, la información de resultados electorales provisorios y no vinculantes”, según la Ley 1632.

Las próximas actividades relevantes del calendario electoral son el 17 de julio, con la designación de notarios electorales, y un día después, se sorteará la designación de jurados de mesas de sufragio. También se informará sobre el despliegue del personal para notificar a los jurados de mesa.

PARA SABER

Candidaturas habilitadas. El calendario electoral también establece que el 13 de julio se publicará la lista de candidaturas habilitadas con sustitución por renuncia de las organizaciones políticas y/o alianzas, en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Custodia. La cadena de custodia del material electoral que está a cargo del personal del Órgano Electoral, con respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas, tiene ocho etapas que van desde su producción, hasta la devolución o el retorno del material a los centros de cómputo.

Calendario electoral. El Sereci procesará los datos entre el 6 y 11 de julio

Multa. Quienes no realizaron el trámite deberán pagar entre Bs 500 y Bs 700

Fuente: El Deber