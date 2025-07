Ucrania abatió al general mayor Mikhail Gudkov, subcomandante de la Armada rusa

Es uno de los oficiales rusos de más alto rango eliminados desde 2022. Estaba junto a otros diez militares en un puesto de mando fronterizo de Kursk que fue bombardeado. Había sido ascendido hace tres meses

El general mayor Mikhail Gudkov, subcomandante en jefe de la Armada rusa, murió este miércoles en la región de Kursk durante operaciones de combate, confirmó el jueves el gobernador de Primorie, Oleg Kozhemyako, convirtiendo a Gudkov en uno de los oficiales militares rusos de más alto rango muertos por fuerzas ucranianas desde el inicio de la guerra en 2022.

Gudkov, de 45 años, falleció junto con otros diez militares rusos, incluyendo al oficial Nariman Shikhaliyev, en lo que canales militares no oficiales rusos y ucranianos describieron como un ataque ucraniano contra un puesto de mando en Korenevo, distrito fronterizo de la región de Kursk.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó posteriormente la muerte del general, precisando que ocurrió mientras “realizaba operaciones de combate en una de las zonas fronterizas de la región de Kursk”. Sin embargo, ni las autoridades rusas ni las ucranianas han proporcionado detalles específicos sobre las circunstancias del ataque.

Según reportes de organizaciones militares rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles contra el puesto de mando avanzado de la 155.ª Brigada de Infantería de Marina en Korenevo, donde cuatro misiles impactaron la instalación, causando la muerte de más de diez personas, entre ellas varios oficiales superiores.

Trayectoria militar

Oficial naval ruso, general de división Mikhail Gudkov (X)

Gudkov, originario del Donbás y graduado de la Escuela Superior de Mando Militar de Novosibirsk, había sido nombrado subcomandante en jefe de la Armada rusa apenas tres meses antes de su muerte, en marzo de 2025. El presidente Vladimir Putin anunció personalmente su ascenso durante una reunión con submarinistas del crucero submarino nuclear Arkhangelsk.

Antes de su promoción, Gudkov comandó la 155.ª Brigada de Infantería de Marina de la Guardia Separada de la Flota del Pacífico, unidad que había estado participando activamente en operaciones contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

“Era un guerrero de espíritu fuerte que no se imaginaba en ningún otro lugar que no fuera la marina”, declaró Kozhemyako en su canal de Telegram. “Incluso después de convertirse en subcomandante en jefe de la Armada, no dejó de visitar personalmente las posiciones de nuestros marines”.

Vladimir Putin anunció personalmente su ascenso durante una reunión con submarinistas del crucero submarino nuclear Arkhangelsk. (Sputnik/Sergei Karpukhin/REUTERS)

La 155.ª Brigada bajo el comando de Gudkov fue reubicada a la región de Kursk después del inicio de la operación defensiva ucraniana en esa área en agosto de 2024, cuando las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión transfronteriza sorpresa que marcó la primera invasión a gran escala de territorio ruso por tropas extranjeras desde la Segunda Guerra Mundial.

Acusado de crímenes de guerra

El gobernador Kozhemyako expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y destacó la dedicación de Gudkov al servicio militar. “Verdaderos marinos, verdaderos oficiales”, enfatizó refiriéndose a Gudkov y Shikhaliyev.

Gudkov había recibido múltiples condecoraciones por su participación en la guerra contra Ucrania, incluyendo la Estrella de Oro del Héroe de Rusia en otoño de 2023 “por su valentía, heroísmo y hábil mando de las unidades subordinadas”, cuando tenía el rango de coronel. También había sido distinguido como Héroe de Primorie.

Sin embargo, las autoridades ucranianas habían acusado a Gudkov de crímenes de guerra, señalando que la 155.ª Brigada bajo su comando había estado involucrada en acciones que Kiev consideraba violaciones del derecho internacional humanitario.

Contexto del conflicto en Kursk

Esta captura de pantalla de vídeo publicada por el Ministerio de Defensa ruso el 13 de marzo de 2025 muestra a un soldado ruso en un asentamiento de la región de Kursk, en Rusia. (Europa Press/Contacto)

La muerte de Gudkov ocurre en el contexto de los combates continuos en la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas mantienen presencia desde su incursión de agosto de 2024. La operación ucraniana tenía como objetivo interrumpir una ofensiva rusa planificada contra la región de Sumy y aliviar la presión sobre el frente de Donetsk.

Según datos ucranianos, las fuerzas de Kiev han infligido 63.402 bajas a las tropas rusas en la región, incluyendo 25.625 muertos y 971 capturados, además de destruir o dañar más de 5.664 piezas de equipo militar ruso en el área.

Rusia recuperó la mayor parte del territorio perdido durante una nueva ofensiva en marzo de 2025, apoyada por tropas norcoreanas, aunque las fuerzas ucranianas mantienen algunas posiciones en la región.