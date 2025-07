UCS exige a la oposición volver al trabajo legislativo y éstos aguardan respuesta del TSE

Garzón afirmó que Negrete y Guzmán ya están habilitados para ejercer plenamente sus roles de fiscalización y legislación como concejales titulares. Todavía se espera el pronunciamiento del TSE.

Por Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber

La concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Gabriela Garzón, confirmó este viernes que Andrea Stephanie Negrete Moro y Denny Guzmán Campero son legalmente concejales titulares del municipio de Santa Cruz de la Sierra. En una conferencia de prensa, la legisladora cruceña explicó que ambos fueron acreditados por el Tribunal Electoral Departamental (TED) y que no existe ningún recurso judicial que anule o suspenda dichas credenciales.

“Queremos dejar en claro ante el pueblo cruceño que los documentos emitidos por el TED gozan de presunción de legalidad y hacen a la fe del Estado. Por lo tanto, son plenamente válidos y se encuentran en conformidad con la ley”, señaló Garzón.

De acuerdo con la concejal, UCS también hizo una consulta al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para conocer si era necesaria una nueva toma de juramento. La respuesta fue que ambos concejales ya cumplieron con ese acto en mayo de 2021, durante la posesión oficial de todos los electos, por lo que el trámite no debe repetirse.

“Eso significa que todo el procedimiento administrativo y judicial ha concluido. No hay otra vía para cuestionar su habilitación. El Concejo Municipal no tiene ninguna facultad para deliberar sobre este tema. Debe simplemente acatar lo que los órganos competentes han resuelto”, agregó Garzón.

En ese marco, desde UCS se pidió a los concejales de oposición retomar sus funciones legislativas. Garzón afirmó que Negrete y Guzmán ya están habilitados para ejercer plenamente sus roles de fiscalización y legislación como concejales titulares.

La bancada de UCS también informó que fue notificada por la Sala Constitucional para asistir a una audiencia este martes 22 de julio, donde se definirá la legalidad de los procedimientos adoptados por el Consejo Municipal. “Estamos a la espera de esa audiencia y, como siempre, actuaremos con respeto al reglamento del Concejo y a las leyes bolivianas”, apuntó.

La concejal subrayó que la situación no responde a un conflicto partidario, sino a un proceso de restitución legal: “Se ha hecho justicia y UCS ha recuperado sus curules. Esperamos que a partir del martes se dé cumplimiento efectivo a las funciones que corresponden a los nuevos concejales”, agregó.

Rechazan declaración de Garzón

Sin embargo, una fuente cercana al concejal Israel Alcocer cuestionó las declaraciones de Garzón y advirtió que aún existen recursos legales pendientes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deben ser resueltos antes de validar plenamente la titularidad de los dos concejales en cuestión.

“Lo que ha hecho el Tribunal Departamental de Justicia no es reconocerlos como titulares, sino simplemente decir que no corresponde una nueva toma de juramento porque ya se realizó en 2021. No les está dando la razón; hay dos recursos pendientes en el TSE que aún no se han resuelto”, precisó la fuente, que pidió no ser identificada oficialmente.

Para los concejales que se oponen al ingreso de Negrete y Guzmán, la verdadera definición está en manos del TSE: “Mientras no se resuelvan los dos recursos que hemos presentado, seguimos siendo concejales titulares”, sentenció la fuente

“Si todo estuviera cerrado, no habría razón para que el martes se celebre una audiencia constitucional donde se impugna la elección de la nueva directiva del Concejo del pasado 4 de mayo. Allí se determinará si hubo o no irregularidades”, añadió la misma fuente.

Por su parte, el presidente interino del legislativo municipal, José Alberti, continúa a la espera de una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las acreditaciones de los concejales de la bancada de UCS.

“En todo caso, si las credenciales se suspenden hasta que se resuelvan los recursos pendientes, tanto en el TSE como en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) toca que los concejales (Silvana) Mucarzel e (Israel) Alcócer retornen, a mí también me tocará administrar ese protocolo”, explicó el edil.

En tanto, la bancada de UCS reiteró que aguardará la audiencia del martes 22 de julio, convocada por la Sala Constitucional, para acatar las determinaciones judiciales y avanzar en la reestructuración interna del Concejo Municipal.