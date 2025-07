Ven que las propuestas sobre medio ambiente son superficiales, poco honestas y que se contradicen con los planes económicos

Las propuestas de los candidatos para la protección del medio ambiente se contradicen con las propuestas económicas para salir de la crisis porque éstas se basan en la preservación del modelo extractivista, señaló el coordinador de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), Juan Carlos Alarcón.

Por su parte, el coordinador de la organización Graha By Propacha, Juan Orgaz, calificó las propuestas de los partidos como superficiales y no integrales. Enfatizó que el medio ambiente no tiene que estar desconectado del desarrollo, tal como aparece en las propuestas de los candidatos.

Por su parte, la periodista especializada en medio ambiente, Silvana Vincenti, señaló que las propuestas para el cuidado del medio ambiente son “poco honestas”, al punto que pareciera que el medio ambiente “estorba” para seguir adelante con la aplicación del modelo agroexportador.

Alarcón, Orgaz y Vincenti coincidieron en el más reciente programa Sumando Voces en Directo, en el marco de un ciclo de cuatro foros con candidatos organizados por la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad (PTH), conformada por más de 70 organizaciones de la sociedad civil.

Justamente, este martes 22 de julio se lleva adelante en Cochabamba, el foro con candidatos a la vicepresidencia sobre la crisis ambiental. Y, en la antesala del mismo, Alarcón, Orgaz y Vincenti hicieron un análisis de las propuestas de los candidatos planteadas hasta ahora.

“En el fondo, las propuestas están centradas principalmente en el extractivismo minero en un caso y en el extractivismo de la agroindustria en el otro caso”, dijo Alarcón, a manera de resumen de los planteamientos de los dos bloques que pugnan en las elecciones: El popular, que tiene una alianza con los cooperativistas mineros, y el de los candidatos de la oposición, que hicieron una serie compromisos con los empresarios cruceños.

Las propuestas de los mejor posicionados

Hasta ahora, Samuel Doria Medina propuso derogar las leyes incendiarias, 30 años de cárcel para quienes provoquen incendios, prohibir el tráfico de mercurio, deforestación cero hasta el 2030, promover una economía basada en recursos renovables, fomento de la industrialización y exportación de alimentos orgánicos y el turismo como principal arma para luchar contra la pobreza.

Jorge Tuto Quiroga, por su parte, incorpora el concepto de biotecnología como herramienta para el desarrollo sostenible, destaca el impulso de un modelo ecológico para prevenir daños ambientales, propone eliminar la minería ilegal, reformar el marco legal ambiental y adoptar políticas estrictas contra los incendios. Añade que la educación ambiental es fundamental por lo que propone incorporar la temática en la currícula educativa.

Andrónico Rodríguez ofrece establecer un defensor de la Madre Tierra, incorporar el ecocidio como delito, una ley de protección integral de la Amazonía y la Chiquitania, transición energética y sostenibilidad a través de la explotación del litio, descarbonización del sistema eléctrico y sustitución del diésel, sistema de restauración ecológica.

Finalmente, Manfred Reyes Villa propone gestión de recursos naturales y restauración ambiental, manejo y reducción de residuos sólidos, arborización, reforestación y biodiversidad, mejoras en agua potable y saneamiento, economía circular, agropecuaria y turismo sostenible.

¿Reactivación económica o medio ambiente?

Juan Carlos Alarcón indica que, de acuerdo a las propuestas, “la reactivación económica está sobre la base del extractivismo, es decir, no importa el medio ambiente, lo que importan son los recursos económicos”.

Basa su afirmación en la oferta de algunos candidatos de abrir el mercado, propiciar importaciones sin aranceles para fortalecer la agroindustria y hasta copiar el modelo de Paraguay y Brasil, “que es un modelo monocultivo y de los transgénicos”.

Entonces, se pregunta: “¿cómo es que quieren frenar al mismo tiempo los incendios, la deforestación? ¿Cómo es que quieren generar turismo sostenible?”

Él sostiene que “hay una contradicción” y que, por la crisis económica, se terminará afectando al medio ambiente.

Juan Orgaz considera que el tema medioambiental debe ser abordado de manera integral y transversal y, por tanto, le llama la atención que en los programas de gobierno “el medio ambiente siempre esté de separado del desarrollo”.

Indica que los candidatos no explican cómo van a ejecutar sus propuestas, lo que implica que “todavía el tema ambiental es un es una deuda”.

Juan Orgaz considera que esta lógica del desarrollo sobre el medio ambiente también se ha impuesto en los últimos 20 años, aunque a nivel internacional se impuso la retórica del cuidado de la madre tierra. “Yo he tenido la posibilidad de vivir muchos años en Brasil y era una lucha constante con las personas porque creían que realmente aquí el gobierno era indígena y se respetaban los derechos indígenas”, señala.

Falta de honestidad

Silvana Vincenti considera que es posible lograr el desarrollo de la agropecuaria respetando el medio ambiente, pero no cree que exista un real interés al respecto.

Menciona que las propuestas son datos sueltos y que no existe honestidad para generar un agro distinto, tal como lo demuestran los incendios y los niveles de deforestación.

Insiste que existe una falta de honestidad a la hora de apuntar a los actores y que, dependiendo de quién lance la crítica, se concentra únicamente en los interculturales o en los agropecuarios, cuando hay una responsabilidad conjunta.

“No creo que lleguemos a un verdadero desarrollo de la mano del tema ambiental con las propuestas que se están viendo ahora. Realmente no lo creo. No creo que haya honestidad en los discursos. Yo las miro las propuestas y las veo como cabos sueltos, no como políticas que realmente son factibles para ser desarrolladas”, agrega.

La propuesta de la sociedad civil

Frente a esta crisis ambiental, las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Plataforma, proponen a los candidatos que adopten un modelo de desarrollo sostenible, basado en la producción agroecológica.

“Nuestro ejemplo creo que sería Perú, que exporta una variedad de productos, que incluso entran a nuestro país, como la cebolla, la papa, la palta, porque ellos han generado eh asistencia técnica y apoyo a sus productores y el mejoramiento genético, que no es lo mismo que transgénico, sino en la propia especie”, señala Alarcón.

Orgaz aporta que existe un estudio en el que se demuestra que solo produciendo e industrializando cuatro frutos amazónicos (cacao, majo, asaí y castaña), se podría triplicar los ingresos por soya.

Alarcón indica que el otro elemento principal es el turismo, cuyo ejemplo se encuentra en Centroamérica, donde esta actividad es la principal fuente de ingresos.

Y, finalmente, señala, el tercer eje es “considerar la crisis climática como un elemento central” tomando en cuenta que un reciente estudio de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático estableció que en los últimos 10 años el país perdió casi 1.500 millones de dólares por impactos de la crisis climática en el sector productivo.