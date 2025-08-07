A 10 días de los comicios, el TSE afina la logística para la distribución del material electoral

El Cochabamba se realizó una capacitación dirigida al personal del Centro de Cómputo, con el objetivo de reforzar conocimientos sobre el correcto llenado del acta electoral.

Fuente: Unitel

Se ultiman los detalles de la logística para el traslado del material electoral que está programado para la próxima semana. En tanto, avanza la capacitación de los jurados que administrarán la votación el fin de semana.

En Santa Cruz, la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), María Cristina Claros, y la vocal Judith Sánchez se trasladaron hasta el Centro Departamental de Logística (CDL) este jueves en la mañana.

Este CDL se encuentra ubicado en el coliseo del Colegio Militar de Aviación “Tte. Gral. Germán Busch Becerra” (Colmilav) con la finalidad de supervisar la verificación del conteo y revisión del material electoral.

Por su lado, la presidenta del TED de La Paz, Zonia Yujra, explicó en La Revista de la red UNITEL, que se ultiman los detalles para la “fiesta democrática” que se celebrará el domingo 17 de agosto.

“A partir del 13 de agosto vamos a hacer la distribución de las maletas electorales”, anunció. Los funcionarios también organizan el material en el CDL ubicado en el barrio Pura Pura de la sede de Gobierno.

El Cochabamba se realizó una capacitación dirigida al personal del Centro de Cómputo, con el objetivo de reforzar conocimientos sobre el correcto llenado del acta electoral y garantizar el cumplimiento riguroso de cada etapa del proceso de transmisión y consolidación de resultados.

Esta actividad se realizó el martes y forma parte de la preparación técnica rumbo a las elecciones y tiene el objetivo de garantizar la “transparencia, precisión y responsabilidad en el trabajo del equipo encargado del cómputo electoral”.

También se abrió el proceso para el trámite de los permisos para los vehículos que circularán el día de la votación, que está a cargo de los TED de cada región.