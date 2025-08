A Bolivia en su Bicentenario

Bolivia cumple 200 años de su creación como República, una República que ya no existe, que la sustituyeron con un Estado Plurinacional, apócrifo e impuesto con sangre derramada por Chuquisaqueños en un cuartel militar, que acabó con la República que hoy extinta cumple su Bicentenario. Un estado Plurinacional que reconoce 34 naciones, pero que desconoce a la nación más exitosa, más numerosa, con territorio, cultura, tradición, orgullosa de sus raíces y de su raza, LA NACIÓN CAMBA.

Hemos pasado por una diversidad de gobiernos, dictaduras militares, presidentes que regalaron parte del territorio nacional, otros que no supieron defenderlo, más son las anécdotas que se cuentan de los jefes de gobierno que los logros que la historia registra de ellos. Hemos tenido 19 constituciones en nuestra vida republicana, hemos transitado por diferentes sistemas políticos administrativos, hemos cerrado igual de pobres como país, el ciclo de la plata, del estaño, y ahora el gas, y el litio está siendo cambiado por diésel en el actual gobierno, la historia que nos cuentan en las escuelas y colegios son más de frustraciones y desencantos que de éxito como nación

En el siglo XX la Guerra del Chaco despertó una conciencia nacional que desembocó en la revolución nacional de 1952, frustrada por el caudillismo, la corrupción la cual desembocó en un ciclo militar que duró hasta los años 80 del siglo pasado, luego una época democrática donde parecía que por fin el país encontraría el rumbo, se hicieron muchos avances institucionales, pero el caudillismo, la falta de autocrítica de los partidos políticos que la construyeron cerraron un ciclo que pudo de ser exitoso para el país y terminó en el año 2005 con la elección de un presidente, sin formación política, con tentaciones autoritarias, ligado directamente a la producción de coca excedentaria que va al narcotráfico y acaban constitucionalmente con la República de Bolivia para crear un Estado Plurinacional. ¿Acaso la República era la causa de nuestro atraso, miseria y pobreza? ¿En 16 años de implementación del Estado Plurinacional, hemos avanzado y mejorado nuestra calidad de vida? Seguimos teniendo los mismos problemas con los que nacimos a la vida Republicana y el proyecto de la construcción del Estado Plurinacional se agotó prematuramente, estamos transitando una crisis de Estado que puede desembocar en un desenlace violento de imprevisibles consecuencias que debemos evitar ¿Queremos seguir viviendo en un país en crisis permanente? Un país bloqueado de mente y de caminos, que no está ofreciendo un futuro seguro a sus habitantes, que sus instituciones fundamentales como FF.AA, Policía y Poder Judicial, se han convertido en instrumentos represivos de un régimen que cada vez se asemeja más a una dictadura, que desconoce los principios esenciales de la democracia la libertad y la justicia.

Son preguntas que los ciudadanos debemos responder para ver si queremos seguir viviendo en un sistema político, que desconoce y lucha contra la esencia regional de nuestro país.

La emergencia de las regiones se dio desde el siglo XIX, la Guerra Federal no fue otra cosa que el reclamo de los paceños frente a los chuquisaqueños, por su desarrollo económico y el declive del sur del país, esa Guerra Federal desembocó en el centralismo más absorbente de todo el siglo XX y continúa este primer cuarto de siglo del siglo XXI, el memorándum de 1904 de Santa Cruz no es otra cosa que el grito desesperado del oriente boliviano que pedía integración nacional y ser tomada en cuenta como parte de Bolivia, aún así, nos siguieron ignorando durante muchas décadas y fueron los cruceños de una generación irrepetible que lograron conquistar lo que por derecho y por ley nos correspondía, las regalías del 11%

Me recuerdo los desfiles del 6 de agosto, con la imagen de Bolívar y Sucre en el altar patrio, libertadores que nos hicieron venerar, pero que ignoraban la existencia del oriente boliviano, ellos no lucharon con nuestros patriotas por la libertad de los hombres y mujeres del oriente boliviano, con los años aprendí que la patria no estaba en los retratos que nos hacían venerar, sino en los hombres y mujeres que se levantan al alba a sembrar la tierra, en los emprendedores que arriesgan todo para crear empresas y empleos, en los profesionales que sueñan con días mejores, en todos los que desde cualquier sitio se ganan honestamente el pan de cada día.

Hasta ahora no somos un país que le dé felicidad a sus habitantes, donde quieren imponer una raza, una idiosincrasia y una forma de pensar y de ser diferente a una región como Santa Cruz y el oriente boliviano, que es diferente a otras regiones del país. Desconocer nuestra diversidad es ir contra la esencia de la nación. Creo que llegó la hora de hacer un nuevo gran acuerdo nacional si queremos salir del pozo en el que estamos metidos y vislumbrar un futuro mejor para nuestros hijos. No es queriendo doblegar al oriente que van a solucionar los problemas estructurales que aquejan al occidente del país.

Ojalá ese país que soñamos desde el oriente boliviano se imponga en el 2025, recuperemos la esencia de la república, la democracia, la justicia y la libertad y construyamos una Bolivia para todos.

¡VIVA BOLIVIA LIBRE Y DIVERSA!

¡VOLVEREMOS Y VENCEREMOS!