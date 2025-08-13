¿A cuánto asciende la multa por incumplir la restricción vehicular durante la jornada electoral?Categorías SeguridadEtiquetas , Elecciones Generales 2025 13/08/2025 El TSE señaló que los conductores que incumplan la restricción vehicular serán detenidos por la Policía Boliviana. [Foto archivo: APG] / Un policía vigila oficinas del TED de La Paz.Fuente: Unitel eju.tv El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió este miércoles los requisitos para los permisos de circulación vehicular y también comunicó las sanciones y multas para los conductores que incumplan estas restricciones. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Según el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), los pedidos de autorización se recibirán solo hasta el 14 de agosto en los tribunales electorales departamentales previo registro de la página web habilitada para este fin. El TSE señaló que los conductores que incumplan la restricción vehicular serán detenidos por la Policía Boliviana hasta las 00:00 del lunes 18 de agosto de 2025. El vehículo será retenido y conducido a las unidades operativas de tránsito, y será devuelto una vez que el conductor deposite la multa de 550 bolivianos en la cuenta del OEP. El TSE también recordó que este jueves empieza el silencio electoral y que hay una resolución con las prohibiciones que rigen antes, durante y después del proceso electoral. Vea aquí la resolución