A falta de pan….

Buenas son las chimas… se decía antes y, me dirve para decir: poco debate; mucho insulto y gresiones; a ratos el ex niño ministro daba vergüenza ajena… hasta que Samuel lo puso en su sitio… ese “Sonia” y más tarde Marset… fueron lapidarios frente a un “joven” que presumió ser el ministro de gobierno más joven que hubo en el país, como si eso significara algo; el mérito llega de tirar cohetes a la policía en los días en los que defendía el fraude del 2019 y de ahí al ministerio… increíble pero cierto… fue tan puesta en escena la retahíla de agresiones que tuvo que leerlos para poder decirlos… patético… se vanagloriaba de no tener un solo muerto, sin reconocer que los policías asesinados en Lallagua (él dice Yayagua, porque es joven) por los francotiradores de Evo Morales son el resultado de una mala planificación operativa. En efecto, “meter tropas” entre 2 cerros sin haberse asegurado el control del espacio alto, donde se apostan los francotiradores (a los 2 lados) es enviar a las tropas a una muerte segura y, eso fue lo que ocurrió en “Llayagua” (lo escribo así para parecer pendeviejo), de manera que el ex niño ministro debe revisar su discurso….

Además de las estupideces señaladas, ¿qué más dijo? Creo que nada… bah… nada que resalte bien o mal.

Andrónico Rodríguez demostró por qué no va a los debates… desinformado, hablando de 40 años atrás sin datos ciertos y un desconocimiento absoluto de quiénes fueron los gobiernos que ordenaron y lograron traer inversiones al país (eso se llama continuum, entiéndase trabajar en función del interés colectivo, así se haya tenido diferencias ideológicas. Así deben actuar los gobiernos que entienden la necesidad de consolidar una política de Estado, en este caso económica que permita atraer inversiones y garantizar seguridad jurídica a esos inversionistas y que se privilegien los cambios que posibiliten crecer como país; se venía de la UDP y de la larga noche de las dictaduras militares entiéndalo o entérese, joven politólogo.

“Nacionalizar” pagando hasta demás de su valor a las petroleras u otras empresas, como hizo Morales, su “mentor”, no dar certidumbre a empresas inversionistas, obligarlas a “reinvertir” y no hacer exploración petrolera, cerró las puertas a la inversión extranjera y el interés del mundo interesado en el país. Los que gobernaron se toparon con la “ollita de oro al pie del arco iris” y, como no les costó… se lo gastaron todo en bonos, algunos justificados, como el madre niño y otros políticos como el tal Juancito Pinto que pagaba 1 boliviano por cada día de clase… 200 días de clase, 200 bs, pero lo entregaban todo junto y a fin de año… política barata y, con el nombre del fraudulento por delante, estadios, canchas de futbol de pasto sintético, un museo para el presidente, San Buenaventura y otras linduras despilfarradoras….

Claro… antes del debate tenía razón Rodríguez… mejor es parecer miedoso que mostrarse abiertamente ignorante y limitado… a veces es mejor jugar con la duda, pero, decidió explayarse en tonteras… y sin propuestas y se puso en evidencia.

Don Manfred ya no es lo que alguna vez pareció ser… sin rumbo y poco preciso… buscando pleitos a falta de argumentos… Johnny Fernández en un discurso vacío, porque en los hechos no logró hacer nada en la ciudad que se cae a pedazos, don Pave … ahí…

Y vamos a los 3 que faltan, en orden del alfabético, para que no se queje nadie. Rodrigo Paz, metiendo lo suyo, tratando de evitar el agravio, cuesta, porque la ignorancia del odiador es atrevida, empeñándose tozudamente en debatir lo que importa y, lo logró… se metió entre los de arriba con cierta soltura, así haya puntos no claros como la “legalización de todo” lo que puede ser legal, como contrabando, evasiones de impuestos, etc… y eso de la conversión de los “autos chutos” en eléctricos, pero apuesta pelear arriba con su propio camino… capitalismo populista, más que “popular” … (algún otro candidato dijo lo mismo… desconociendo la ley de la termodinámica y la economía… pero… )

Samuel Doria Medina… el menos histriónico de todos los candidatos, tuvo más aciertos que errores y parece haber dejado atrás, el pleito con Tuto Quiroga sobre el acuerdo incumplido de marzo… cosa que es buena y ojalá sea duradera, porque se van a necesitar después de la segunda vuelta si las encuestas se mantienen como están; sólido en cuanto al pasado o su pasado político, cuando lo “hurgó” el presidente del senado; bien encaradas las respuestas, pero… debe dejar eso de “los políticos y el empresario” porque es una ingenuidad o estupidez (tache lo que no corresponda)creer que se va a ver como “empresario” a quien ha participado en 4 elecciones, una de vicepresidente con Jaime Paz y, 3 encabezando su propia fórmula. Eso es irrespetar a la gente y la política. Creer que puede ser visto como otra cosa que político es un error de kínder político.

En el debate estuvo sólido y, hasta “de la cría respondona” y eso le hace bien a la política porque hay que demostrar carácter cuando es necesario y la provocación del ex niño ministro (casi escribí Sonia Marset, con nombre y apellido).

Tuto Quiroga, tuvo la suerte de no haber sido el atacado y por eso se desplegó sus planes… lo de los préstamos no termina de explicarlo, consecuentemente no rinde, pese a la grandilocuencia de la presentación. Respondió a Rodríguez muy bien en cuanto a su rol gubernamental y los tiempos en los que tanto se confunde el novel politólogo; proponiendo temas interesantes que le dieron más positivos… que negativos.

El debate es el primero en el que se debatieron algunos temas de programa y , desde mi punto de vista, los que propusieron, se destacaron, en mucho sobre los que decidieron ensuciar el acto y eso hace bien, porque el ganador es el público

En la mañana del viernes conversé en SIN COMPOSTURA con el Lic. Fernando Romero, presidente de los economistas de Tarija y en su opinión hay mucha compatibilidad en las propuestas de los 2 que encabezan las encuestas (ya son como 7)… coincidimos en que para ganar confianza de los inversores y los préstamos necesarios, debiera comenzarse haciendo la tarea en casa, achicando el déficit fiscal y ordenando la casa, hacer los cambios legales y salir a buscar préstamos, eso quiere decir que se comienza con lo de Samuel, sigue con el acuerdo entre ambos y se continúa con lo de Tuto, (he ahí el continuum programático anticrisis); si las cosas salen bien, en un año y medio se puede ir viendo una luz.

Las cosas parecen estar más o menos encaminadas; 2 domingos más y al día siguiente, si no es en la noche del mismo segundo domingo, si funciona el conteo rápido y… de no pasar nada raro estaremos esperando para recomenzar todo para octubre, en la segunda vuelta… hay un debate más del TSE y alguna cosa más y, sabremos si el país tiene alguna chance y si la tiene, esperar que los “del cambio lo hagan bien”…

Carlos Valverde Bravo