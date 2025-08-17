A partir de las 18:00 se instala la sala plena permanente en Santa Cruz

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, señaló que, en cumplimiento a la Ley del Régimen Electoral, la sala plena permanente se instalará a partir de las 18:00 horas

Charles Muñoz Flores

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros. FOTO: Captura de pantalla.

Fuente: Red UNO

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó este domingo que la jornada electoral se desarrolla con normalidad, destacando que las 9.115 mesas habilitadas en el departamento se encuentran en funcionamiento.

“Se han realizado recorridos y verificaciones a través de nuestros coordinadores y del centro de monitoreo, corroborando que el cien por ciento de las mesas han sido aperturadas. En algunos casos se presentaron dificultades por falta de quórum mínimo de jurados, pero estas fueron solucionadas con la designación de votantes habilitados”, explicó Claros.

La autoridad remarcó que la jornada se vive en un clima de tranquilidad y esperanza, donde las familias acuden de manera ordenada a los recintos de sufragio. En esa línea, exhortó a la ciudadanía a no esperar hasta última hora para emitir su voto.

“Las mesas abren ocho horas; si iniciaron a las ocho de la mañana, deben cerrar a las cuatro de la tarde. Pedimos a los ciudadanos acudir después del almuerzo para evitar aglomeraciones y ejercer su derecho al voto con tranquilidad”, recomendó.

Finalmente, Claros recordó que, en cumplimiento a la Ley del Régimen Electoral, la sala plena permanente del TED se instalará a partir de las 18:00 horas, instancia encargada de dar seguimiento al escrutinio y velar por la transparencia del proceso.

