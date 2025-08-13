A pocas horas del inicio del silencio electoral, candidatos cierran sus campañas

Son cinco las organizaciones políticas que realizarán sus cierres de campaña la tarde de este miércoles en El Alto, La Paz y Cochabamba: Unidad, Libre, Alianza Popular, APB-Súmate y MAS.

Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Andrónico Rodríguez y Eduardo Del Castillo cierran sus campañas hoy en Santa Cruz, La Paz y El Alto. Foto: RR.SS.

Fuente: Brújula Digital

A pocas horas del inicio del silencio electoral, cinco organizaciones políticas realizarán este miércoles sus últimos actos de campaña en El Alto, La Paz y Cochabamba, con el objetivo de afianzar el apoyo ciudadano antes de los comicios del 17 de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El vocal del Tribunal Supremo Electoral Gustavo Ávila informó que el silencio electoral comenzará a las 00:00 de este jueves. Desde ese momento estará prohibida toda forma de campaña a favor o en contra de cualquier candidato.

Este miércoles representa la última oportunidad para que los postulantes soliciten el voto de la ciudadanía.

Alianza Unidad

La alianza Unidad cerrará su campaña este miércoles a las 17:00 en la zona 16 de Julio de El Alto, cerca de la estación del teleférico Rojo.

El acto contará con la participación del binomio conformado por Samuel Doria Medina y José Luis Lupo, así como de la candidata a primera senadora por La Paz, Soledad Chapetón, entre otros aspirantes.

El martes, la alianza realizó un cierre en la ciudad de La Paz con una caminata desde el Cementerio General hasta la plaza Bolivia, donde Doria Medina tomó contacto con ciudadanos.

“La calle es fundamental y es el anticipo del triunfo del 17 de agosto”, expresó ayer.

Alianza Libre

La alianza Libre prevé cerrar su campaña este miércoles a las 17:00 en el Parque Urbano Central de La Paz, en un acto que contará con la presentación de grupos musicales.

Los candidatos de esta fuerza son Jorge Tuto Quiroga, a la presidencia, y Juan Pablo Velasco, a la vicepresidencia.

El martes, Libre realizó un acto similar en el Parque Urbano de Santa Cruz.

“Vamos a garantizar la libertad para Bolivia, para siempre y por siempre”, dijo Quiroga en el cierre.

APB-Súmate

La alianza APB-Súmate, que postula a la presidencia al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y a la vicepresidencia al concejal de Santa Cruz Juan Carlos Medrano cerrará su campaña este miércoles en la capital valluna, a las 18:00, en la avenida Libertador Bolívar y el puente Cala Cala.

El acto contará con la presentación de cinco grupos musicales.

El martes, en la ciudadela Andrés Ibáñez de Santa Cruz (Plan 3.000), Reyes Villa encabezó una concentración con presentaciones artísticas.

“El MAS debe salir del Gobierno para no seguir en penumbras y crisis económica”, dijo Antes del evento.

Alianza Popular

El binomio de la alianza Popular, integrado por el candidato presidencial Andrónico Rodríguez y la aspirante a la vicepresidencia Mariana Prado, sostuvo un encuentro con militantes este miércoles a las 09:00 en el atrio de la Universidad Pública de El Alto.

Por la tarde, desde las 16:00, realizará su cierre de campaña en el estadio Municipal de Sacaba, en Cochabamba.

MAS-IPSP

El Movimiento Al Socialismo (MAS) programó su cierre de campaña para este miércoles a las 17:00 en la plaza Villarroel de La Paz, en un evento que contará con cuatro grupos musicales. Estarán presentes los candidatos Eduardo Del Castillo y Milan Berna.

El martes por la noche, Del Castillo participó en el debate presidencial organizado por el TSE, junto a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Pavel Aracena, de la alianza Libertad y Progreso-ADN.

El candidato presidencial de la alianza La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, cerró su campaña el martes en El Alto. Se prevé que este miércoles presente a su candidato a la vicepresidencia ante el TSE, ya que el plazo para la sustitución de postulantes inhabilitados vence hoy.

En total, son ocho las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral y se alistan para las elecciones generales de este domingo 17 de agosto.

BD/AGT/JA