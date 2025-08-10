¿A quién se refiere? Evo dice que ahora que se sienten perdedores le mandan mensajitos, “por aquí por allá”

En las últimas horas circuló versiones en sentido de que el exmandatario habría registrado a “evistas” en las listas de postulantes de Alianza Popular.
Fuente: Visión 360
Si bien no hizo referencia directa al candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez, el exmandatario Evo Morales dijo que ahora que se sienten perdedores le mandan mensajes, “por aquí, por allá”, pero remarcó que no habrá acuerdo, por lo que están perdiendo su tiempo.
«Yo quiero decir: no hay acuerdo con ningún partido y no va a haber acuerdo con ningún partido, quiero que sepan militantes, simpatizantes, pueblo de Bolivia, oportunamente hemos informado», aseguró Morales, en su programa dominical.
En las últimas horas circuló versiones en sentido de que el exmandatario habría registrado a “evistas” en las listas de postulantes de Alianza Popular. Morales, este domingo, insistió en señalar que no habrá acuerdo con ninguna fuerza política.
«No hay un acuerdo, no va a haber acuerdo, quiero que sean. Falsamente, están diciendo. Claro, ahora que se sienten perdedores, mandando mensajitos por aquí, por allá. Repito nuevamente, están perdiendo su tiempo», aseguró.
Morales y sus seguidores decidieron promover el voto nulo para las elecciones del 17 de agosto. Esta jornada, el exmandatario expresó que quiere contar con delegados en mesa para “cuidar el voto nulo” el día de los comicios, y hasta anunció, para esta semana, un cierre de campaña para quienes apuestan por esa opción de voto.
