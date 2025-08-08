ABB quiere retomar su suerte en el Torneo

Fuente: erbol.com.bo

El director técnico de ABB Joao Barros, habló sobre el encuentro de su equipo de este viernes abriendo la fecha 17, enfatizando la preparación y la importancia de conseguir un resultado positivo. Barros aseguró que el equipo trabajó intensamente durante la semana, analizando a fondo a su rival. Durante la semana trabajamos muy bien, tratamos de edificar todos los comportamientos ofensivos y defensivos del rival. Así que los jugadores están preparados para afrontar este lindo partido, declaró el estratega.

Barros reconoció que el partido contra Real Oruro será un desafío considerable, ya que su rival viene de una victoria. Va a ser un partido muy difícil para nosotros, con un rival complicado, donde ha ganado el anterior partido, indicó. A pesar de la dificultad, el entrenador se mostró confiado en su plantel: Nosotros estamos muy preparados para afrontar este reto, que será muy importante para nosotros quedar los tres puntos en nuestra casa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El DT también abordó la presión que siente el equipo, especialmente después de no haber logrado buenos resultados en los dos partidos anteriores. Presión siempre va a haber, porque nosotros como entrenadores vivimos de resultados, afirmó. Subrayó la relevancia de la victoria para la estabilidad del equipo: Estamos… presionados para sumar los tres puntos, que será muy importante para nosotros, para dar tranquilidad más que todo en la tabla, porque queremos llegar a fin de año con la Copa Internacional.

Para el próximo encuentro, Barros reveló que tienen una estrategia bien definida para neutralizar a su oponente. Sabemos que es un equipo que tiene muchos jugadores adelante, muy rápido, agresivo. Sabemos que es un equipo en la contra que te hace daño, explicó. La meta principal es clara: Evitar esos errores para neutralizar más que todo esa virtud de ellos y tratar de ganar los tres puntos. El partido de ABB será este viernes a las 18:00 en Villa Ingenio, por la fecha 17 del torneo.