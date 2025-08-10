Ábrego vuelve marcar y se afianza en el Raja Casablanca

El delantero boliviano empieza a ganarse un lugar en el Raja Casablanca. Fue titular y marcó en la victoria amistosa por 3-1 sobre KAC Marrakech, en el marco de la pretemporada en Marruecos.

Víctor Ábrego continúa dando pasos firmes en su segunda etapa con el Raja Casablanca de Marruecos. Este fin de semana, el atacante cruceño fue titular y anotó un gol en la victoria 3-1 sobre KAC Marrakech, en un partido amistoso de pretemporada.

El tanto del boliviano llegó para ampliar la ventaja de su equipo, siendo el segundo en el marcador. Con esta conquista, Ábrego suma dos goles en amistosos desde su regreso al club marroquí, donde busca consolidarse como pieza clave en el ataque.

Su primera etapa en el Raja Casablanca, que se prolongó hasta mediados de 2024, no tuvo la misma fortuna: disputó cinco encuentros sin anotar. Luego volvió a Bolivia para defender la camiseta de Nacional Potosí, donde su rendimiento le abrió nuevamente las puertas del fútbol internacional.

A lo largo de su carrera, Ábrego también jugó en Destroyers, Bolívar y Universitario de Vinto. Su paso por el fútbol nacional y sus condiciones físicas le han permitido ser considerado en distintas ocasiones para la selección boliviana.

Con la Verde, fue goleador en la categoría Sub-23 y con la absoluta registra dos goles en 17 partidos. Su actualidad en Marruecos lo coloca como una opción que el técnico Óscar Villegas podría tomar en cuenta para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre, ante Colombia en Barranquilla y Brasil en El Alto.

De mantener este nivel, Ábrego no solo consolidará su lugar en el Raja Casablanca, sino que también podría convertirse en una de las principales cartas ofensivas de Bolivia para los desafíos internacionales que se avecinan.