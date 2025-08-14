Aduana Nacional actualiza el Formulario N° 250 para facilitar el ingreso legal de divisas y fortalecer el control fronterizo

Desde junio rige nuevo límite para la internación física de divisas al país, por montos entre 10.000 y 50.000 dólares, o su equivalente, y la salida de divisas por montos entre 10.000 y 20.000 dólares, que deben ser declarados por el viajero internacional.

Fuente: Visión 360

La Aduana Nacional actualizó el Formulario N° 250 para la aplicación del Régimen de Viajeros y Control de Divisas, en cumplimiento al Decreto Supremo 5404 de 23 de mayo de 2025, que busca facilitar el ingreso de divisas al país y fortalecer el control transfronterizo, informó Edwin Rolando Flores, Administrador Aduana Frontera Villazón.

Para aplicar esta medida, la entidad emitió la Resolución de Directorio N° RD 01-044-25 del 27 de junio de 2025, que aprueba el Reglamento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas vigente desde el 3 de julio de 2025. Esta norma incorpora el contenido del Decreto Supremo 5404, el cual establece un nuevo umbral para el ingreso físico de divisas.

La norma dispone:

La internación física de divisas al país, por montos entre 10.000 y 50.000 dólares o su equivalente en otra divisa, y la salida de divisas por montos entre 10.000 y 20.000 dólares, debe ser declarado por el viajero internacional en el Formulario 250 de la Aduana Nacional.

Las personas que requieran el ingreso de montos superiores a 50.000 dólares, o salida de montos superiores a 20.000, deben realizar la operación a través de entidades financieras o empresas de giros y remesas autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

El nuevo Formulario N° 250 debe ser llenado por el viajero internacional de manera digital, a través de:

Códigos QR ubicados en aeropuertos internacionales y áreas de control integrado en las fronteras.

Sitio web oficial de la Aduana Nacional: www.aduana.gob.bo.

Aplicación móvil ANVIAJERO, disponible en Play Store.

De forma excepcional, si el viajero no cuenta con un celular o tablet, o por fallas en el sistema, se podrá llenar y presentar el Formulario N° 250 en formato físico.

Anteriormente, cuando el formulario se llenaba de forma manual y los montos declarados eran menores al límite establecido, no se registraba la información del 100% de viajeros en el sistema informático. Sin embargo, ahora que el registro digital es obligatorio, se cuenta con información del 100% de los viajeros que ingresan o salen del país, independientemente de si portan o no dinero.

Antes, en las aduanas de frontera y aeropuertos no se contaba con acceso a internet para los pasajeros, lo que impedía el llenado del formulario digital. Hoy, gracias a la instalación de internet gratuito otorgado por la Aduana Nacional en todos estos puntos de ingreso y salida, los viajeros pueden llenar el formulario directamente desde sus celulares de forma rápida y sencilla.

Asimismo, no contábamos con la infraestructura ni con escáneres adecuados para revisar a los viajeros en las fronteras con Chile. Hoy, con nueva infraestructura y tecnología de escaneo, es posible inspeccionar tanto a los pasajeros como a su equipaje, lo que nos permite detectar si transportan divisas sin declarar.

Ventajas:

Permite completar la Declaración Jurada desde el portal web de la Aduana o mediante la app “AN Viajero”, sin necesidad de imprimir formularios ni hacer largas filas.

Permite verificar si el viajero representa un perfil de riesgo, para prevenir el transporte de divisas sin declarar.

Garantiza que el formulario presentado ante la Aduana no pueda ser reutilizado, lo cual no era posible anteriormente.

Ahora se registra el motivo del viaje del turista, ya sea por estudios, trabajo o visita, lo cual no era posible anteriormente, ya que estas categorías no estaban contempladas.

Permite registrar el tipo de transporte utilizado por el viajero, ya sea vehículo particular, transporte de carga, avión, autobús o a pie, opciones que anteriormente no estaban contempladas.

El registro a través del aplicativo «antiviajero» ofrece mayor rapidez, comodidad y precisión. Además, reduce errores, y facilita y agiliza el control aduanero.

Su disponibilidad online y offline lo hace fácilmente accesible en cualquier punto de ingreso o salida del país.

Antecedentes

En cumplimiento al Decreto Supremo 5404 de 23 de mayo de 2025, la Aduana Nacional puso en vigencia la ampliación del umbral para la internacional de divisas al país que llega hasta 50.000 dólares a sola declaración con el Formulario 250 referido a la aplicación del Régimen de Viajeros y Control de Divisas.

Hasta antes de la vigencia del Decreto Supremo 5404 los bolivianos solo podían internar un límite de hasta 20.000 dólares o su equivalente en otras monedas. Los montos superiores a 20.000 dólares o su equivalente solo podían realizarse mediante entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), reportó ABI.

Para aplicar esta medida, la Aduana Nacional emitió la Resolución de Directorio N° RD 01-044-25 del 27 de junio de 2025, que aprueba el Reglamento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas vigente desde el 3 de julio de 2025, que incorpora el contenido del Decreto Supremo N° 5404 sobre el umbral para el ingreso físico de divisas.