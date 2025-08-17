Alcaldesa de Cobija ya sufragó, pidió a la población acudir a las urnas de manera pacífica

La autoridad municipal destacó que la jornada electoral en la capital pandina se desarrolla con absoluta tranquilidad

Fuente: Cadena A

La alcaldesa de Cobija,Ana Lucia Reis Melena, ejerció su derecho al voto este domingo en la Unidad Educativa Madre Nazaria e hizo un llamado a la población a participar de las elecciones generales de manera pacífica y democrática.

La autoridad municipal destacó que la jornada electoral en la capital pandina se desarrolla con absoluta tranquilidad y sin incidentes. “Invitamos al pueblo a cumplir con su derecho democrático de elegir a sus autoridades”, expresó tras emitir su sufragio.

Según reportes oficiales, hasta el mediodía la votación transcurría con normalidad en los distintos recintos de la ciudad.