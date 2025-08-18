Alianza Libre celebra un triunfo «contundente» en la circunscripción 54; Germaín Caballero es el nuevo diputado

Santa Cruz. Caballero compartió cifras que confirman un triunfo con una diferencia de más de 10.000 votos, con resultados sobresalientes en varios municipios. San José de Chiquitos, su tierra natal, lideró con un 62% de los votos. Otros resultados incluyen Roboré con 61%, y Puerto Suárez y Puerto Quijarro con cerca del 60%.

Tras el conteo preliminar de votos en las elecciones generales 2025, el candidato de Alianza Libre Germaín Caballero, ha anunciado su victoria como nuevo diputado por la circunscripción 54. En un discurso ante una multitud de seguidores en su casa de campaña, Caballero aseguró haber ganado en los diez municipios que componen la circunscripción, destacando el apoyo masivo de la población.

Caballero compartió cifras que confirman un triunfo con una diferencia de más de 10.000 votos, con resultados sobresalientes en varios municipios. San José de Chiquitos, su tierra natal, lideró con un 62% de los votos. Otros resultados incluyen Roboré con 61%, y Puerto Suárez y Puerto Quijarro con cerca del 60%. En los demás municipios como San Rafael, San Miguel, San Matías y San Ignacio, el apoyo superó el 55%.

En su discurso, Caballero agradeció a los líderes y estructuras políticas de las comunidades que se sumaron a su proyecto, así como a su equipo de campaña y a su familia, a quienes calificó como su «inspiración».

Subrayó que el triunfo es el resultado de una campaña «limpia y honesta», enfocada en proponer un cambio para la región y el país. En este sentido, Caballero reafirmó su compromiso de trabajar para corregir problemas como la ocupación ilegal de tierras, los incendios forestales e impulsar proyectos estratégicos.

Tras el anuncio, una caravana de celebración partió desde la casa de campaña, recorriendo las calles de San José de Chiquitos y culminando en el atrio del conjunto misional para agradecer el apoyo de la población. El nuevo diputado también hizo un llamado a la unidad de cara a la segunda vuelta presidencial, exhortando a redoblar esfuerzos en apoyo al candidato Jorge «Tuto» Quiroga.