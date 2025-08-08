Alianza Popular cerrará su campaña en Cochabamba, pero también tendrá actos en La Paz y Santa Cruz

Desde la alianza que postula a Andrónico Rodriguez adelantaron que harán un cierre de campaña en los tres departamentos, pero aún deben definir las fechas.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

Desde Alianza Popular han informado que hasta el momento tienen programados tres cierres de campaña los cuales serán en el eje central donde se espera la presencia de seguidores de Andrónico Rodríguez. "Estamos a pocos días y estamos intensificando, doblegando esfuerzos, vamos a tener que trabajar duro y fuerte para el cierre de campaña. Hasta el momento tenemos ya programado en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba", manifestó a UNITEL Lucy Escobar, candidata a senadora de Alianza Popular. De acuerdo a la candidata, se eligió primeramente estos tres departamentos debido a la cantidad de habitantes que tienen. [Foto: Alianza Popular] / Candidatos de Alianza Popular