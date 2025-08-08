Alianza Popular cerrará su campaña en Cochabamba, pero también tendrá actos en La Paz y Santa Cruz

Desde la alianza que postula a Andrónico Rodriguez adelantaron que harán un cierre de campaña en los tres departamentos, pero aún deben definir las fechas.
Fuente: Unitel
Desde Alianza Popular han informado que hasta el momento tienen programados tres cierres de campaña los cuales serán en el eje central donde se espera la presencia de seguidores de Andrónico Rodríguez.
“Estamos a pocos días y estamos intensificando, doblegando esfuerzos, vamos a tener que trabajar duro y fuerte para el cierre de campaña. Hasta el momento tenemos ya programado en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba”, manifestó a UNITEL Lucy Escobar, candidata a senadora de Alianza Popular.
De acuerdo a la candidata, se eligió primeramente estos tres departamentos debido a la cantidad de habitantes que tienen.
[Foto: Alianza Popular] / Candidatos de Alianza Popular
Asimismo, aclaró que en el caso de Cochabamba ya se eligió el lugar donde se realizará la concentración, sin embargo, aún no se ha definido la fecha exacta.
“En Cochabamba al menos hemos quedado que va a ser en la zona sur, en la entrada Obispo Anaya, el lugar ya está, solamente faltaría la fecha; considero que como va a ser de último en Cochabamba, será el 13 de agosto, último día de campaña”, agregó.
Sin embargo, como parte de su campaña electoral tienen programadas varias actividades durante estos días, como este viernes donde realizarán una caravana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que tendrá como punto de partida el Nuevo mercado de La Ramada, zona sur.