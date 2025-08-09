Alianza Unidad reunirá a emprendedores para el cierre de campaña de Samuel en Santa Cruz

Doria Medina continúa con su agenda de cierres de campaña en diferentes regiones del país.

Alianza Unidad intensifica sus actividades de campaña electoral en Santa Cruz. La organización política organiza un encuentro de emprendedores y una concentración de simpatizantes en el Cambódromo de la ciudad de Santa Cruz, confirmó el vocero Gary Prado.

«Vamos a tener una feria de emprendedores, artesanos, que viene a mostrar sus productos, son 300 emprendedores que van a estar en el Cambódromo», dijo Prado.

Detalló que luego de la feria se realizará una «fiesta democrática popular» con la presencia de grupos musicales.

En el cierre del evento el candidato presidencial Samuel Doria Medina brindará un mensaje.

Prado dijo que la alianza realizará una serie de cierres de campaña en todo el país. El martes será en Santa Cruz y el miércoles en La Paz.

Respecto al debate convocado por el Órgano Electoral, el vocero señaló que Doria Medina tiene otras actividades de campaña por lo que solicitó que la fecha sea modificada.