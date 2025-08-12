Aliste sus abrigos: Un nuevo frente frío ingresará a Bolivia, conozca la fecha y zonas afectadas

Aliste sus abrigos: Un nuevo frente frío ingresará a Bolivia, conozca la fecha y zonas afectadasCategorías Servicios, VidaEtiquetas 12/08/2025 El pronóstico del Senamhi señala que los descensos de temperatura no serán tan bruscos como en semanas pasadas. Fuente: Unitel eju.tv El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó este lunes que un nuevo frente frío ingresará al país este miércoles, afectando sobre todo las zonas bajas del país. Jimena Pancata, pronosticadora del Senamhi, informó que la temporada de frío todavía se sentirá en agosto, pero ya no con temperaturas muy bajas. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Dijo que el país estará con cielos despejados y poco nubosos hasta el martes, pero el miércoles ingresará un frente frío. El frente frío ingresará por el Chaco boliviano el miércoles y se prevé que el día jueves se extienda por Santa Cruz, Beni y Pando. Señaló que este fenómeno no será tan intenso como los anteriores y que no causará descensos muy bruscos de temperatura. Este frente frío no afectará los departamentos del occidente del país, informó Pancata.