Álvaro Quemaya, atleta de Skyrunning que costea sus pasajes con pasanakus

Jeovana Bernabé

“Ser deportista de élite en Bolivia no es fácil”, mencionan los atletas de alto nivel competitivo. Es el caso de Álvaro Quemaya Aguilar, quien a sus 34 años, el pasado mes, logró dos medallas, una de plata y otra de bronce en el Campeonato Sudamericano de Skyrunning Perú 2025 y quien ya piensa en su siguiente objetivo, para ello juega pasanaku, así reúne dinero para costear sus gastos de representación, y se prepara de la mejor manera posible.

Es nuevo en las carreras de montaña, aclaró, porque comenzó a representar a Bolivia en eventos internacionales en 2023, antes compitió en pruebas de ciclismo, pero de manera local; y, mencionó que la transición de este deporte a otro le pasaron factura, las lesiones estaban a la orden del día, pero con esfuerzo y disciplina logró su cometido, aunque no estaba en sus planes competir, solo entrenaba por pasión.

“Era nuevo en estas carreras, es por eso que me inscribía a todas las competencias que había y comencé a lesionarme, a partir de ello ya planificó y organizó las pruebas en las que estaré. Además, este es un deporte que no tiene respaldo económico alguno, como ejemplo le digo (a Acción de La Prensa) que para ir al Sudamericano no recibimos ni una polera del Viceministerio de Deportes”, expresó Quemaya.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Es de profesión ingeniero civil, además de atleta, y, contó que para competir costea sus gastos, ahorra y juega pasanaku (es un sistema tradicional de ahorro colectivo, que es popular en Bolivia), además se presta dinero de sus familiares, “después participo y logro mis objetivos, de esa manera me siento feliz, porque sé que este deporte (carreras de montañas) crecerá, estoy consciente de que soy un ejemplo para las generaciones que vienen”, indicó.

En los planes del cochabambino está “subir” las distancias de recorridos, compitió en pruebas de cinco kilómetros,10, 37kM; en el ámbito internacional las carreras de montaña también son de 42, 60 y además de la ultra de 100k, en adelante. Quemaya contó que de niño le gustaba correr “era muy inquieto”, recordó.

“El país tiene talentosos deportistas, estoy seguro que con el tiempo Bolivia será potencia en las carreras de montaña, para eso tenemos que trabajar mucho. Hoy me siento embajador de Skyrunning. Ya me gusta compartir historias en mis redes sociales, antes esto no me gustaba, pero la gente debe conocer de esta disciplina”, agregó.

Además de recorrer largas distancias por lugares “que no te imaginas”, aclaró, un deportista del Skyrunning tiene el privilegio de conocer paisajes que “te fascinan”, por ejemplo, ver la majestuosidad de las montañas de Bolivia, te permite “realizar largos recorridos, además de mejorar tu rendimiento”, subrayó.

“Cuando viajas al exterior a competir lo que tienes que llevar es tu voluntad, compromiso para sobresalir, tus instrumentos deportivos que tranquilamente la transportas en una mochila”, dijo el atleta mientras atendía sus labores diarias desde su fuente de trabajo. En los próximos meses participará en otro Campeonato Sudamericano.