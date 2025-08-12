Andrónico niega haber “enviado a alguna persona a ofrecer la candidatura a la Vicepresidencia” a Evo

Andrónico niega haber “enviado a alguna persona a ofrecer la candidatura a la Vicepresidencia” a EvoCategorías PolíticaEtiquetas , Elecciones Generales 2025 12/08/2025 “No es responsable que autoridades o exautoridades difundan información basada en chismes y falsedades”, señaló Andrónico Rodríguez tras las palabras de Evo sobre un supuesto ofrecimiento de la candidatura. [Foto: UNITEL] / El candidato a la Presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez.Fuente: Unitel eju.tv Andrónico Rodríguez, candidato a la Presidencia por Alianza Popular y presidente del Senado, respondió la tarde de este martes a la versión del expresidente Evo Morales sobre un supuesto ofrecimiento de la candidatura a la Vicepresidencia por parte del entorno de Rodríguez. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Desmentimos que yo haya enviado a alguna persona a ofrecer la candidatura a la Vicepresidencia”, señaló el candidato mediante su cuenta de X. “No es responsable que autoridades o exautoridades difundan información basada en chismes y falsedades”, agregó e indicó que se debe “renovar la forma de hacer política. La gente está cansada de la mentira y la guerra sucia; en vez de prestar atención a chismes y comentarios falsos, debemos priorizar la unidad y soluciones a la crisis que vivimos”. Según Morales, entre la noche del lunes y la mañana de este martes, emisarios de Andrónico Rodríguez le hicieron llegar un mensaje en el que se le “ofrecía” la candidatura a la Vicepresidencia, esto con miras a las elecciones del 17 de agosto. “Entre anoche y esta mañana, me hacen ofrecer la Vicepresidencia, se lo entregamos; de manera descarada, Andrónico Rodríguez me hace mandar mensaje con algunos compañeros, (diciendo) que está dispuesto a ceder la Vicepresidencia”, dijo Morales, desde el trópico de Cochabamba mediante la radio cocalera RKC. “Por favor, no sean sinvergüenzas, descarados, ofreciendo la Vicepresidencia, más antes, senaduría, ahora Vicepresidencia, les digo que si están con el pueblo levanten su candidatura y súmense al voto nulo”, agregó. Según el cronograma de los comicios presidenciales, el plazo para el cambio de candidatos que fueron inhabilitados y por otras causales, entre ellas muerte, es hasta este miércoles 13 de agosto. Una figura que podría aplicarse a la supuesta propuesta que menciona Morales es la posible renuncia de Prado, pero los plazos están vencidos hace más de un mes. La fecha final del trámite era el 3 de julio de 2025.