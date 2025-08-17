Andrónico Rodríguez: “Confiamos en que el pueblo se expresará en paz” tras ser apedreado y abucheado

El candidato recordó la importancia de la participación ciudadana:“Es nuestra responsabilidad con las futuras generaciones asistir a las urnas y decidir el rumbo de la patria. Estas elecciones son cruciales y esperamos que la fortaleza del pueblo se exprese en cada voto”.

La violencia vivida por Rodríguez evidencia la profunda polarización política en el Trópico de Cochabamba y anticipa una contienda electoral marcada por la tensión y la vigilancia de la integridad de los candidatos en sus recorridos.