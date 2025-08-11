Aprehenden a pasajero con pasta base de cocaína en un bus de Oruro a Uyuni

Un operativo de la Felcn aprehende a un ciudadano en posesión de diez paquetes de droga en la carretera Oruro-Uyuni. Las autoridades refuerzan el combate al narcotráfico.

Un pasajero fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) después de que se le encontrara en posesión de paquetes de pasta base de cocaína. Esto ocurrió durante un operativo de control en un bus de servicio público en la carretera Oruro-Uyuni, el 10 de agosto de 2025.

Durante la requisa a los pasajeros, las autoridades encontraron entre las pertenencias del detenido una mochila que contenía diez paquetes envueltos con cinta transparente. La prueba de campo realizada dio como resultado positivo para pasta base de cocaína.

Procedimiento de aprehensión

Ante el hecho flagrante, se procedió a la aprehensión del ciudadano, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Este procedimiento es parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir el tráfico de drogas en la región.

Importancia de los operativos

Las autoridades destacaron la relevancia de estos operativos para mantener la seguridad en las vías interdepartamentales y combatir el narcotráfico. Este tipo de acciones es fundamental para desarticular redes de tráfico y prevenir el consumo y distribución de sustancias ilegales en el país.

Estrategia contra el narcotráfico

Estos operativos son parte de una estrategia más amplia que se ha implementado en Bolivia. Se han intensificado los controles en rutas estratégicas para enfrentar el narcotráfico y garantizar la seguridad de los ciudadanos.