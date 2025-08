Arce empieza a despedirse y pide a campesinos votar para seguir recibiendo bonos

La celebración del Día de la Revolución Agraria impuesta por el expresidente Evo Morales fue aprovechada por su sucesor, Luis Arce, quien ya lanza discursos de despedida en los actos de masas a los que concurre. Esta vez aprovechó su discurso para abogar por el voto para el ‘proceso de cambio’ porque no identificó al candidato de su preferencia.

“Hemos cumplido en estas circunstancias y exitosamente, en beneficio del productor campesino, por eso hermanos, siempre, nosotros los vamos a llevar en el corazón, sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero, donde quiera que estemos, ahí vamos a estar en la lucha, siempre defendiendo nuestro proceso de cambio”, dijo Arce a los campesinos.

El gobierno preparó un acto de masas para la celebración del Día de la Revolución Agraria que se recuerda el 2 de agosto, y lo hizo en el coliseo de la localidad de Caranavi, tal vez para evitar los sucesos de hace una semana cuando campesinos evistas impidieron la proclamación del binomio oficialista, Eduardo del Castillo y Milan Berna.

Precisamente, el presidente pidió el voto a los campesinos en estas justas electorales y dijo que es imposible no hablar de ese tema. Arce no se refirió en concreto a su candidato, Eduardo del Castillo, solamente dijo que se debe defender las reformas que realizó el ‘proceso de cambio’ y benefició a los campesinos.

“Acaso había caminos, había puentes, había unidades educativas, había hospitales, había beneficios sociales, no, no había hermanos, a eso nos quieren volver al pasado, al pasado neoliberal. Es tiempo de que el pueblo boliviano otra vez despierte, que se dé cuenta que estamos en riesgo, que nuestro proceso de cambio está en riesgo y que hay que defenderlo, esta vez en las urnas”, clamó el presidente.

De acuerdo con la última encuesta de EL DEBER los dos candidatos masistas y sus divisiones, Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez no pasan del 10% de la preferencia electoral y a eso se suma la decisión del expresidente Evo Morales, quien llamó a votar nulo en las elecciones. De confirmarse esos resultados el día de la elección, el MAS está camino a perder su presencia en el parlamento y dejar todo en manos de los candidatos conservadores.

“Es tiempo de pensar en nosotros, en todos nosotros, no en una persona, tenemos que pensar qué va a ser del pueblo, qué va a ser de nuestros hermanos campesinos, qué va a ser de nuestros hermanos indígenas, porque esto que nos están haciendo vivir esta crisis es una crisis inducida, generada, provocada a propósito, para que ustedes no crean en su gobierno, para que ustedes no crean en el proceso de cambio”, dijo al final de su discurso.