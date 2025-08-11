Arce valora y agradece cooperación y amistad de Corea del Sur con Bolivia

Al destacar los 60 años del establecimiento de relaciones bilaterales, el mandatario resaltó los “sólidos lazos de confianza, buena voluntad y cooperación” entre ambas naciones y expresó su deseo de que “continúen fortaleciéndose”.

Fuente: ABI

El presidente Luis Arce destacó la cooperación y amistad de Corea del Sur con Bolivia, y agradeció a su homólogo Lee Jae Myung por las felicitaciones en ocasión del Bicentenario.

“En nombre del pueblo boliviano y de nuestro Gobierno expresamos nuestros más sinceros agradecimientos al pueblo y al hermano presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, por sus felicitaciones en ocasión de nuestro Bicentenario”, afirmó en un post en sus redes sociales.

No solo valoró “la cálida relación entre nuestros países hermanos”, sino que agradeció “la cooperación y amistad demostrada a lo largo de estos 60 años desde el establecimiento de nuestras relaciones”.

En una misiva, fechada el 6 de agosto, Lee Jae Myung expresó sus felicitaciones al presidente Arce y al pueblo boliviano por la celebración del Bicentenario.

“Anhelo que los vínculos de amistad entre nuestros pueblos se profundicen aún más a través de continuos y enriquecedores intercambios”, apuntó.

Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Corea se establecieron en 1965.

Bolivia es parte del programa de Ayuda Oficial para el Desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés), a través del cual el gobierno coreano implementa programas de apoyo en sectores como salud, agricultura, igualdad de género, infraestructura y energía.