Arias cuestiona fallo de una Sala Constitucional que favorece a la directiva del Concejo Municipal

El Alcalde de La Paz considera que la elección violó las normas, por lo que cree que la directiva es «trucha». Asimismo, cuestionó que este fallo vaya en contra de otro que le dio la razón.

Fuente: Visión 360

El alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó este jueves el fallo de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), que ratificó la elección de la directiva del Concejo Municipal. En criterio del burgomaestre, no es correcto que se dé por válido algo que en otro fallo fue determinado ilegal.

“Me parece muy mal que la Justicia primero señale que han hecho una irregularidad, vuelven a cometer la misma irregularidad y la ratifican por bien. Es decir, ¿cómo es posible? Lo que ayer estaba mal y ahora está bien. Esos son los problemas de ciertos juzgados que aplican normas más en función de intereses personales que en estricto cumplimiento de la ley”, cuestionó la autoridad.

Arias está en conflicto con la nueva directiva del legislativo municipal desde mayo. Ese mes anunció que no daría curso a ningún trámite aprobado por el Concejo Municipal, ya que desconoce la legalidad de las autoridades lideradas por Lucio Quispe. La causa es que el Alcalde considera que la elección violó el reglamento interno y, por tanto, dice que las autoridades son “truchas”.

En junio, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió un fallo que dejó nula la elección de la nueva directiva del Concejo Municipal: Esto paralizó las actividades del legislativo edil, incluyendo el el Sistema de Trámite Municipal (Sitram).

Este miércoles 13 de agosto, se emitió el fallo que legaliza la directiva legislativa y ordena la normalización de las actividades.

Arias sostuvo que hasta ahora no tienen una comunicación oficial, pero adelantó que buscará “llegar a un acuerdo con el Concejo” para no perjudicar a la población. “Estaremos esperando la comunicación oficial del Concejo. No quiero meterme en lo que ocurra en el Concejo, ellos son autónomos, habrá que ver. Nosotros no hemos visto ninguna notificación”, dijo.